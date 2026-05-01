Đồng bộ các giải pháp để danh thắng Hồ Tây 'xanh - sạch - văn minh'

TP - Phường Tây Hồ đang đẩy mạnh các đợt ra quân đồng loạt, bằng việc liên tục tổ chức tuần tra, phá dỡ các bục bệ, cầu dẫn, thu gom phế thải và ngăn chặn nạn xả rác quanh Hồ Tây, quyết tâm trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp và môi trường an toàn cho danh thắng Thủ đô.

Hồ Tây không chỉ là một danh thắng nổi tiếng mà còn được ví như “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian qua, diện mạo khu vực vành đai hồ thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức về trật tự đô thị, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Nhằm giải quyết triệt để điểm nghẽn này, tạo ra một không gian văn minh xứng tầm, UBND phường Tây Hồ đã chủ động ban hành các kế hoạch hành động toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Hồ Tây sạch đẹp và an toàn hơn nhờ quyết tâm chính trị của UBND phường Tây Hồ

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ những vi phạm gây bức xúc, mà sâu xa hơn là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của người dân cũng như du khách về việc bảo vệ hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản của hồ. Chính quyền địa phương xác định việc này cần sự bền bỉ, kiên trì và đồng thuận từ cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - UBND phường Tây Hồ, Ban quản lý Hồ Tây đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an phường và các đơn vị liên quan liên tục bám sát hiện trường. Các tổ công tác đã tiến hành rà soát bám sát các “điểm nóng” trên nhiều địa bàn quanh hồ, kiên quyết xử lý đối với các hành vi xâm hại cảnh quan. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thuyền bè neo đậu trái phép, trực tiếp tháo dỡ các cầu câu, ụ câu tự chế và nhổ bỏ những cọc sắt, cọc gỗ cắm sâu dưới lòng hồ gây ảnh hưởng đến môi trường nước.

Bên cạnh đó, các tổ công tác cũng dẹp bỏ triệt để tình trạng buôn bán, mổ cá trên vỉa hè, thu gom phế thải và phá dỡ các bục bệ, cầu dẫn lấn chiếm không gian chung. Đặc biệt, hành vi tự ý lắp đặt thiết bị điện lên lan can Hồ Tây cũng bị lực lượng chức năng chấn chỉnh nghiêm ngặt, loại bỏ nguy cơ mất an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách dạo chơi ven hồ.

Vệ sinh môi trường cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm, cơ quan chức năng liên tục đôn đốc các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tăng cường quét đường, rửa đường, thu gom rác, phế thải trên địa bàn phường. Khối lượng thu gom, vận chuyển tính từ 1/12/2025 đến ngày 9/4/2026 là 25.293 tấn rác thải, phế thải phát sinh trên địa bàn phường Tây Hồ. Riêng khu vực Hồ Tây đã thu gom, xử lý rác thải phế thải toàn bộ khu vực Hồ Tây với khối lượng khoảng 5.897 tấn.

Đến nay, địa bàn Tây Hồ đã xóa 15 điểm phát sinh rác thải tồn đọng, 3 điểm tập kết xe thu gom, cẩu rác cũng được xóa bỏ. Ban quản lý Hồ Tây đã ký hơn 1.000 bản cam kết bảo vệ môi trường với các hộ kinh doanh mặt đường tại các tuyến Lạc Long Quân, Quảng Bá, Nhật Chiêu...

Song song với đó, Ban Quản lý Hồ Tây cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Những trường hợp câu cá hay đánh bắt thủy sản trái phép đều bị lực lượng tuần tra nhắc nhở, lập biên bản tịch thu dụng cụ và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Đại diện Ban quản lý Hồ Tây khẳng định, công tác chấn chỉnh trật tự đô thị sẽ được thực hiện quyết liệt, liên tục, tuyệt đối không để tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.