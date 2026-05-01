Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, nhiều người xin nhận nuôi

Huỳnh Thủy

TPO - Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ bên lề đường, khi vẫn còn nguyên dây rốn. Hiện cháu bé sức khỏe ổn định, nhiều người xin nhận nuôi.

Tối 1/5, một lãnh đạo UBND xã Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi vẫn còn nguyên dây rốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người dân đi qua tuyến đường thuộc buôn Tar, xã Cư M’gar đã phát hiện cháu bé trong tình trạng còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, người này đã nhanh chóng đưa cháu đến trạm y tế gần nhất để được sơ cứu, cắt dây rốn và chăm sóc ban đầu.

Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của cháu ổn định.

tienphong-111-1.jpg
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có khuôn mặt bầu bĩnh.

Thông tin về cháu bé bị bỏ rơi nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, đã có gần 10 người bày tỏ nguyện vọng xin nhận nuôi. Trước mắt, chính quyền địa phương đã lựa chọn một gia đình đủ điều kiện để tạm thời chăm sóc cháu.

Chính quyền xã cho biết, sẽ phát thông báo tìm kiếm người thân của cháu bé theo quy định. Nếu quá thời hạn mà không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để giải quyết việc cho nhận con nuôi.

Về bố mẹ ruột và người thân cháu bé, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Huỳnh Thủy
