Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an xã tìm lại thân nhân liệt sĩ sau 45 năm thất lạc

Thu Hiền

TPO - Chỉ từ vài thông tin mơ hồ về người thân, Công an xã Quỳnh Phú (Nghệ An) đã hỗ trợ một người đàn ông ở Hải Phòng tìm lại thân nhân và danh tính liệt sĩ của gia đình sau 45 năm thất lạc.

Ngày 1/5, Công an xã Quỳnh Phú cho biết, vừa hỗ trợ anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN 1981, trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) tìm lại thân nhân và danh tính liệt sĩ sau 45 năm thất lạc thông tin.

Trước đó, anh Thắng tìm đến Công an xã Quỳnh Phú với mong muốn xác minh lại gốc gác gia đình. Những dữ liệu anh cung cấp rất ít ỏi, chỉ nhớ tên bố đẻ là ông Nguyễn Hải Châu và biết gia đình có một người bác là liệt sĩ nhưng không rõ tên tuổi, quê quán.

Công an xã Quỳnh Phú tiến hành rà soát, khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Suốt nhiều năm, gia đình anh Thắng tự tìm kiếm nhưng không có kết quả. Mang theo hy vọng cuối cùng, anh tìm đến Công an xã Quỳnh Phú nhờ hỗ trợ.

Xác định đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lực lượng Công an xã nhanh chóng triển khai xác minh, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời rà soát danh sách liệt sĩ và thông tin liên quan đến thân nhân.

Từ dữ liệu ban đầu về ông Nguyễn Hải Châu, sau quá trình đối chiếu, xác minh nhiều nguồn thông tin, lực lượng Công an từng bước làm rõ mối quan hệ gia đình và xác định người anh trai của ông Châu là liệt sĩ Nguyễn Viết Điều.

Việc xác định chính xác danh tính liệt sĩ và thân nhân đã giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng tìm lại được thông tin người thân sau 45 năm thất lạc.

Công an xã Quỳnh Phú thu thập, xác minh thân nhân Liệt sĩ.

Nhận được kết quả xác minh, anh Thắng xúc động chia sẻ: “Gia đình gần như đã hết hy vọng vì thông tin quá ít. Không ngờ đúng dịp kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, chúng tôi lại tìm được người thân”.

Câu chuyện không chỉ mang lại niềm vui cho một gia đình mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của Đề án 06 trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

#liệt sĩ #tìm thân nhân #dữ liệu dân cư #công an xã #đề án 06 #gia đình #hồi tưởng

