Tìm lại được thân nhân sau 24 năm 'thờ nhầm' liệt sĩ

TPO - Sau 24 năm "thờ nhầm" liệt sĩ, gia đình mới xác định chính xác hài cốt liệt sĩ Trương Thành Ý. Gia đình mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để được thờ cả hai liệt sĩ.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được tổ chức ngày 16/9, thay mặt gia đình, ông Trương Văn Kháng (72 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, Ninh Bình) nhận kết quả giám định AND của liệt sĩ Trương Thành Ý.

Cầm kết quả trên tay, ông rất xúc động, bởi lẽ sau 24 năm “thờ nhầm” liệt sĩ, đến nay gia đình ông mới xác định chính xác danh tính liệt sĩ Trương Thành Ý.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trương Văn Kháng cho biết, liệt sĩ Trương Thành Ý (SN 1948-1968) quê xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ) nhập ngũ năm 1966. Ông hy sinh ngày 21/1/1968, tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị).

Hòa bình lập lại, gia đình nhiều lần đi tìm mộ liệt sĩ để đưa về quê hương. Năm 2021, gia đình xác định mộ của liệt sĩ Trương Thành Ý tại một nghĩa trang ở tỉnh Quảng Trị. Vào đến nơi, thấy bia mộ có đầy đủ thông tin về tên tuổi, quê quán, năm sinh...gia đình đã làm thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương thờ cúng.

Cuối năm 2024, tại thôn Tà Rùng (xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, một hài cốt liệt sĩ có một miếng nhôm dài 5cm khắc dòng chữ "Trương Thành Ý - 21/1".

Ông Trương Văn Kháng mong muốn được thờ cả hai liệt sĩ

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng địa phương đã xác định, trong danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các đơn vị bàn giao lại có thông tin về liệt sĩ Trương Thành Ý (SN 1948, nguyên quán Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh) đơn vị: C21, E9, F304, hi sinh ngày 20/1/1968.

Các hài cốt sau đó được đưa về nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Hướng Hóa để hương khói.

Nhận được thông tin, gia đình cho rằng có thể 1 trong 2 hài cốt liệt sĩ bị nhầm danh tính. Vì vậy, gia đình cũng đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị để làm rõ và liên hệ với Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ thủ tục giám định ADN.

Ông Kháng cho biết, liệt sĩ Trương Thành Ý là con út trong gia đình có 10 anh chị em. Đến nay, chỉ còn 1 người chị còn sống nên cơ quan chức năng vẫn lấy được mẫu để xét nghiệm ADN. Khi được thông báo kết quả giám định ADN chính xác là liệt sĩ Trương Thành Ý, cả gia đình vừa vui vừa khó xử.

"Sau khi bàn bạc, gia đình sẽ hoàn thành thủ tục sớm đưa hài cốt liệt sĩ Trương Thành Ý về quê thờ cúng. Ngoài ra, gia đình cũng mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ để gia đình được thờ cúng cả hai liệt sĩ. Bởi trước mắt cũng chưa xác định được danh tính liệt sĩ mà gia đình đang thờ, nếu đưa ra nghĩa trang với tên "liệt sĩ vô danh" thì áy náy, bởi đây là vấn đề tâm linh”, ông Kháng chia sẻ.

Hội Hỗ trợ gia đình Việt Nam và các nhà tài trợ tặng quà cho gia đình người có công

Đã trả lại tên cho hơn 1.000 liệt sĩ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, trong 15 năm qua, Hội đã thu thập, kết nối đưa 207.121 thông tin về liệt sĩ lên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn cho 36.861 lượt thân nhân đi tìm hài cốt liệt sĩ.

Hội cũng đã phối hợp tìm được hài cốt của 661 liệt sĩ; hướng dẫn thủ tục để giám định ADN cho 1.258 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định đúng danh tính được 488 liệt sĩ.

Như vậy, bằng thực chứng và giám định ADN, Hội đã góp phần trả lại tên cho hơn 1.000 liệt sĩ.

Đến nay Hội cũng đã tặng gần 1.300 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 115 nhà; tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm, 880 suất học bổng, 600 xe lăn, xe đạp, gần 70.000 suất quà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gần 30.000 lượt thân nhân liệt sĩ.

Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sĩ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ” cho các cá nhân tiêu biểu

Hội đã nhiều lần tổ chức các đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ diện kiến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chính phủ. Các cơ sở Hội ở địa phương đã tổ chức 223 cuộc gặp mặt gia đình liệt sĩ để tri ân nhân dịp các ngày lễ lớn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ.

Hội cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ” tặng các cá nhân tiêu biểu.