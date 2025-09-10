Phát động phong trào thi đua, noi gương dũng cảm của Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh

TPO - Trước hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm của trung tá Nguyễn Đông Cánh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ học tập và noi gương anh.

Ngày 10/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký công văn gửi các cơ quan đơn vị thuộc Công an tỉnh về việc học tập, noi gương tấm gương anh dũng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Liệt sĩ, trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Anh Cánh là Phó Tổ trưởng, Tổ Phòng, chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk. Anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vào ngày 8/9.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an trao tặng Huân chương cho thân nhân đồng chí Nguyễn Đông Cánh. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - Thiếu tướng Phan Thanh Tám, sự hy sinh anh dũng của trung tá Nguyễn Đông Cánh trong cuộc chiến chống tội phạm đã trở thành lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk noi gương, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng.

Trước hành động dũng cảm, xả thân quên mình trong chiến đấu với tội phạm của đồng chí Nguyễn Đông Cánh, ngày 9/9, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” và Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với Liệt sĩ Nguyễn Đông Cánh.

Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng (được trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Bộ Công an và Công an tỉnh) đối với thân nhân gia đình trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Với tinh thần “biến đau thương thành hành động cách mạng”, Thiếu tướng Phan Thanh Tám đề nghị toàn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì” mà Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.

Trước đó tối 7/9, đối tượng Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) đã gây thương tích cho chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989) - là chị dâu của đối tượng, sống cùng nhà.

Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có trung tá Nguyễn Đông Cánh), để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm việc.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát làm anh Cánh hy sinh.

Trung tá Cánh hy sinh để lại con trai 4 tuổi, người vợ đang mang thai tháng thứ 8 cùng gia đình, đồng đội.

Anh Nguyễn Đông Cánh sinh ra ở vùng quê ven biển tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Anh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân từ tháng 3/2008. Sau khi công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Phòng Cảnh sát cơ động, anh trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân chuyên nghiệp vào tháng 3/2011.

Với khát vọng học hỏi, anh thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang vào tháng 10/2011 và sau đó tiếp tục học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Tốt nghiệp, anh trở về Công an thị xã Sông Cầu cũ, tham gia Đội điều tra tổng hợp.

Từ tháng 9/2020, anh Cánh tình nguyện công tác tại Công an xã Xuân Lộc. Mới đây, khi xã Xuân Lộc được sắp xếp lại, anh Cánh được bổ nhiệm làm Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm.