Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

TPO - Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ bên lề đường, khi vẫn còn nguyên dây rốn. Hiện cháu bé sức khỏe ổn định, nhiều người xin nhận nuôi.

Tối 1/5, một lãnh đạo UBND xã Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi vẫn còn nguyên dây rốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người dân đi qua tuyến đường thuộc buôn Tar, xã Cư M’gar đã phát hiện cháu bé trong tình trạng còn nguyên dây rốn. Ngay sau đó, người này đã nhanh chóng đưa cháu đến trạm y tế gần nhất để được sơ cứu, cắt dây rốn và chăm sóc ban đầu.

Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar để tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của cháu ổn định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có khuôn mặt bầu bĩnh.

Thông tin về cháu bé bị bỏ rơi nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân, đã có gần 10 người bày tỏ nguyện vọng xin nhận nuôi. Trước mắt, chính quyền địa phương đã lựa chọn một gia đình đủ điều kiện để tạm thời chăm sóc cháu.

Chính quyền xã cho biết, sẽ phát thông báo tìm kiếm người thân của cháu bé theo quy định. Nếu quá thời hạn mà không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để giải quyết việc cho nhận con nuôi.

Về bố mẹ ruột và người thân cháu bé, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.