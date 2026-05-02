Hà Nội: Khuyến khích tập trung đất đai phát triển sản xuất quy mô lớn

TPO - Thành phố khuyến khích tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn và đề xuất hỗ trợ người cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất mức 30 triệu đồng/ha/năm để chuyển đổi nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/mô hình.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định thí điểm cơ chế, chính sách phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị (gọi tắt là mô hình) trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, địa điểm triển khai thí điểm là các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố, có diện tích từ 50ha trở lên. Thời gian thí điểm đến năm 2030 nhưng không quá 36 tháng/mô hình và có thể gia hạn hoặc chấm dứt sớm.

Về chính sách hỗ trợ, thành phố đầu tư 100% kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng, hạ tầng số phục vụ các mô hình thí điểm.

Các tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố. Các tổ chức, cá nhân tham gia nếu không nhận hỗ trợ giống, vật tư thì được hỗ trợ bằng tiền tương đương với 50% chi phí mua giống, vật tư.

Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Hợp tác xã tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ mức tối đa các chính sách quy định tại Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ kinh phí quản lý và chỉ đạo mô hình hằng tháng mức 1,5 lần lương tối thiểu vùng cho 4 người/hợp tác xã (tối đa 36 tháng/người).

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết cũng quy định chính sách khuyến khích tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn. Theo đó, thành phố hỗ trợ cá nhân cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chi phí để chuyển đổi nghề nghiệp, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ 2 năm (diện tích cho thuê tối thiểu từ 5 ha, có thời hạn thuê từ 5 năm).

UBND thành phố cho biết, Hà Nội hiện có 126 xã/phường, trong đó có 75 xã và 4 phường tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp với tổng diện 196.626 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 154.691 ha (chiếm 46,0%), còn lại là đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp...

Tuy nhiên, do đô thị hóa nhanh đã làm thu hẹp và chia cắt quỹ đất sản xuất. Trong khi đó, nhiều nơi vẫn còn canh tác truyền thống, manh mún không hiệu quả, gây khó khăn cho công tác quản lý. Quá trình chuyển đổi sang sản xuất công nghệ cao vấp phải nhiều nút thắt về nguồn lực đầu tư, kỹ thuật, vốn cùng áp lực về bảo vệ môi trường...

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, được tổ chức giữa tháng 5/2026.

​

​

​