Ca sĩ Akira Phan cưới

Akira Phan tìm được bến đỗ ở tuổi 41

Sáng 2/5, Akira Phan đăng tải một số video trong lễ ăn hỏi với bạn gái Phương Maika (Trúc Phương). Trước đó, cả hai tất bật thử trang phục, trang trí không gian với nhiều hoa tươi, sẵn sàng cho ngày trọng đại.

Nam ca sĩ gửi lời nhắn dài, bày tỏ sự thay đổi trong suy nghĩ khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống. Anh cho biết bạn gái là người khiến anh “muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn” và lần đầu mong muốn xây dựng một mái ấm.

“Chiếc nhẫn không phải là ràng buộc, mà là lời xác nhận dịu dàng rằng chúng ta chọn đồng hành cùng nhau”, anh chia sẻ.

Ca sĩ Akira Phan mặc vest trắng trong lễ ăn hỏi, rước dâu sáng 2/5.

Phía Phương Maika cũng bày tỏ sự trân trọng mối quan hệ, cho biết ở bên nam ca sĩ, cô được là chính mình và cảm thấy được yêu thương trọn vẹn.

“Cảm ơn vì đã cùng em xây nên những điều giản dị mà ý nghĩa: một mái nhà, một nơi để trở về và một tương lai mà trong đó luôn có chúng ta. Yêu anh - không phải vì hoàn hảo, mà vì anh là người em muốn đi cùng, thật lâu”, cô chia sẻ.

Thời gian hẹn hò, Akira Phan và bạn gái thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên nhau. Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, sự kiện, nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Phương Maika không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Akira Phan và bạn gái Phương Maika.

Hành trình nhiều thăng trầm

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985. Anh được biết đến vào cuối những năm 2000 với nhiều ca khúc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Điều ước giản đơn, Đứng dậy vươn vai, Đợi chờ là hạnh phúc…

Hành trình sự nghiệp của Akira Phan cũng trải qua nhiều biến động. Sau giai đoạn đỉnh cao cuối những năm 2000, từ khoảng năm 2012, tên tuổi nam ca sĩ dần giảm sức hút khi ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến tài chính.

Nam ca sĩ từng chia sẻ việc bị bạn bè phản bội, dẫn đến gánh khoản nợ lớn trong khi gia đình gặp biến cố, bố mắc bệnh viêm màng não. Anh cho biết từng vay khoảng 3 tỷ đồng, nhưng do lãi suất cao, có thời điểm phải trả lãi tới 200 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập từ việc đi hát, dao động 300-400 triệu đồng/tháng, gần như được dùng để trả nợ. Quá trình này kéo dài khoảng 5 năm, với tổng số tiền hoàn trả lên tới khoảng 16 tỷ đồng.

Không chỉ áp lực tài chính, Akira Phan còn đối mặt với khủng hoảng hình ảnh. Năm 2019, anh tăng cân lên khoảng 85 kg, ngoại hình thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao. Việc tăng cân, một phần do ảnh hưởng từ ca phẫu thuật chấn thương đầu gối, cùng những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến nam ca sĩ rơi vào trạng thái tự ti.

Để cải thiện ngoại hình, anh chi khoảng 300 triệu đồng thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ như cắt mí, cấy tóc, hút mỡ ở nhiều vùng cơ thể. Nam ca sĩ từng trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ với mong muốn lấy lại vóc dáng và sự tự tin.