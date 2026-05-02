CLIP: Cứu hộ đu thang dây giải cứu nạn nhân vụ cháy nhà ở TPHCM

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nhiều tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM khiến người dân khu vực hoảng sợ. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu nạn, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Clip: Cứu người mắc kẹt bằng thang dây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay (2/5), một căn nhà nhiều tầng trên đường Ngô Tất Tố bất ngờ phát hỏa. Thời điểm hỏa hoạn trong nhà có nhiều người.

Ngọn lửa nhanh chóng lan lên các tầng, khói đen bao trùm. Phát hiện sự việc, người dân địa phương báo tin tới cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ dùng thang dây cứu người mắc kẹt.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, tổ chức dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Các mũi tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa, tiếp cận bên trong căn nhà.

Hình ảnh khói lửa bao trùm căn nhà.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, 3 người bị mắc kẹt đã chạy lên tầng trên và được lực lượng cứu hộ cùng người dân hỗ trợ, đưa xuống đất an toàn bằng thang dây.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có nhiều tầng, bên dưới được cho thuê lại để kinh doanh tiệm thuốc tây.

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.