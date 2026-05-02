Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy dãy cửa hàng kinh doanh ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra trưa 2/5 tại dãy cửa hàng kinh doanh trên phố Ngọ Dương, phường An Phong (TP Hải Phòng) gây thiệt hại tài sản lớn của nhiều hộ dân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h10 ngày 2/5 tại dãy nhà kinh doanh trên phố Ngọ Dương, phường An Phong (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ một quán cà phê sau đó lan sang dãy cửa hàng kinh doanh liền kề. Phát hiện hỏa hoạn, người dân lập tức trình báo lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN số 4 - Công an Hải Phòng đã huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, cảnh sát PCCC&CHCN phối hợp với Đồn công an khu công nghiệp An Dương và Tràng Duệ tổ chức triển khai các biện pháp dập lửa, cứu hộ, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân liền kề.

Khoảng 30 phút sau, cảnh sát khống chế được ngọn lửa, tiếp tục phun nước làm mát và khống chế, ngăn chặn lửa cháy lan, tái phát.

Bước đầu, cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản của các hộ dân.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

