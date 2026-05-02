Phát hiện nam sinh mặc áo shipper tử vong bên lề đường

Ngọc Văn

TPO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ (đoạn qua phường Mỹ Thượng, TP. Huế) khiến một người tử vong tại chỗ.

Sáng 2/5, lãnh đạo UBND phường Mỹ Thượng (TP. Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, Công an phường Mỹ Thượng nhận tin báo của người dân về một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ. Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, xác minh, điều tra vụ việc.

hien-truong-tngt-shipper.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: N. Hoàng

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân là anh D.L.H.H. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Lại Thế 1, phường Mỹ Thượng). Thời điểm xảy ra tai nạn, anh H. điều khiển xe máy Honda Lead BKS 75H1-449.xx lưu thông trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ theo hướng từ phường Thuận An về đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng).

Khi đến khu vực cột đèn số C20, chiếc xe máy tông mạnh vào lề đường. Cú va chạm khiến nạn nhân bị ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Đội SOS 0 đồng 75 Huế cho biết, anh H. là sinh viên của một trường đại học tại TP. Huế. Thời điểm gặp nạn, nạn nhân mặc áo shipper.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

