Tay đua 29 tuổi tử vong sau tai nạn kinh hoàng tại giải mô tô vô địch quốc gia

TPO - Dù công tác cứu hộ y tế được triển khai ngay lập tức, tay đua Đ.H.Q.H đã không qua khỏi sau sự cố mất lái ở vòng chạy cuối cùng tại Giải đua xe mô tô cúp vô địch quốc gia 2026, diễn ra vào chiều 30/4, tại sân vận động Cần Thơ.

Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 16h40 ngày 30/4, khi vòng chung kết đang diễn ra lượt thi đấu thứ 10 (vòng cuối). Tay đua Đ.H.Q.H (SN 1997), chạy xe Yamaha Exciter 150cc đang tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Chiếc xe lật nhào, tay đua văng khỏi xe và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua. Do chấn thương nặng, tay đua Đ.H.Q.H tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 1/5.

Lực lượng Y tế đưa tay đua đi cấp cứu.

Theo ban tổ chức, khu vực đường đua đã được bố trí hệ thống rào chắn giảm chấn bằng phao hơi, các bao trấu bảo vệ đúng quy chuẩn an toàn. Tay đua cũng được trang bị đồ bảo hộ và nón bảo hiểm đầy đủ. Dù vậy, do vận tốc lớn, lực quán tính và sức va đập quá mạnh nên vẫn dẫn đến chấn thương cực kỳ nghiêm trọng cho tay đua.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, tổ y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nhận thấy nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tay đua Đ.H.Q.H. sinh năm 1997 là thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team. Tại giải đua xe mô tô năm nay, tay đua này tranh tài ở nội dung mô tô Yamaha Exciter 150cc.

Giải do Sở VH -TT&DL TP Cần Thơ cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Trước mỗi vòng đua, ban tổ chức đều kiểm tra các chướng ngại vật và các vật thể lạ trên đường đua trước khi diễn ra giải đấu nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên. Trước khi đua, bộ phận kỹ thuật kiểm tra tất cả mô tô theo đúng yêu cầu điều lệ.

Giải đua xe mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026, khai mạc sáng 30/4.