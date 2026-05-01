5.000 runner đón bình minh rực rỡ bên biển, Vinhomes Green Paradise định hình chuẩn sống Family Active Living

Sự cộng hưởng giữa hệ sinh thái xanh của đại đô thị Vinhomes Green Paradise và giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 đang góp phần thiết lập một chuẩn mực sống mới tại TP.HCM: lấy sức khỏe gia đình làm trung tâm.

Nhận diện xu hướng “sống năng động” trong đô thị hiện đại

Trong bối cảnh kinh tế xanh lên ngôi, nhu cầu về không gian sống không còn dừng ở diện tích mà chuyển sang chất lượng hệ sinh thái. Khái niệm “Family Active Living” (sống năng động cùng gia đình) dần trở thành định hướng của nhóm cư dân thành đạt.

Tại cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM, Vinhomes Green Paradise hiện thực hóa triết lý này bằng việc kiến tạo một “cơ thể sống” hoàn chỉnh, nơi tiện ích sức khỏe, thể thao và không gian xanh giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch.

Giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise 2026 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là phép thử cho hạ tầng đô thị. Hình ảnh hơn 5.000 vận động viên,gia đình cùng sải bước đón bình minh rực rỡ trên cung đường ven biểncho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ lối sống thụ động sang vận động và tương tác tích cực.

Runner xuất phát đón bình minh trên biển, trong lòng siêu đô thị Vinhomes Green Paradise

Hạ tầng “all-in-one” – nền tảng sức khỏe đa thế hệ

Một cộng đồng cư dân văn minh, năng động và sống khỏe cần nền tảng hạ tầng đồng bộ. Tại đây, hệ tiện ích được thiết kế khép kín, phục vụ mọi độ tuổi.

Hệ thống giáo dục Vinschool cùng khu sáng tạo “Thiên đường trẻ” giúp hình thành thói quen vận động cho thế hệ nhỏ thông qua hoạt động ngoại khóa. Trong khi đó, Bệnh viện quốc tế Vinmec Cần Giờ đóng vai trò chăm sóc sức khỏe chủ động cho cư dân.

Các sân thể thao đa năng và sân golf tạo không gian kết nối cộng đồng, biến việc rèn luyện thành trải nghiệm tận hưởng thay vì nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, với vị trí “tựa lưng” vào hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ mang lại lợi thế khí hậu tự nhiên, với nhiệt độ thường thấp hơn khu vực nội đô 2–3 độ C nhờ mật độ cây xanh và gió biển.

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nhận định: “Cần Giờ như một viên ngọc đang được mài giũa, hội đủ điều kiện để trở thành điểm đến marathon hàng đầu khu vực”.

Sự xuất hiện của siêu đô thị 2.870 ha, tổ hợp khách sạn 7.000 phòng cùng các công trình hạ tầng như cầu Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ đang tạo động lực đưa khu vực trở thành trung tâm lưu trú và trải nghiệm quy mô quốc tế.

Đặc biệt, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cũng là ví dụ điển hình cho thấy chiến lược phát triển cộng đồng cư dân sống xanh - sống khỏe, văn minh và bền vững của Vinhomes.

Nâng tầm trải nghiệm sống

Trong cơ cấu sản phẩm, dòng biệt thự song lập và villa hướng biển được xem là mảnh ghép hoàn thiện phong cách sống nghỉ dưỡng nhưng vẫn năng động. Thiết kế tối ưu tầm nhìn mang lại khả năng phục hồi thể chất, tinh thần ngay tại không gian sống.

Không chỉ là tài sản gia tăng giá trị, mỗi căn biệt thự, villa còn là nơi gắn kết các thế hệ. Những hoạt động thường ngày như đạp xe, đi bộ hay cùng tham gia các giải chạy góp phần tạo nên giá trị cốt lõi: hạnh phúc từ sự đồng hành và sẻ chia.

Sự kết hợp giữa môi trường sinh thái đặc thù và tinh thần thể thao đang mở ra hướng phát triển mới cho bất động sản ven biển. Vinhomes Green Paradise không chỉ cung cấp nơi ở mà hướng tới kiến tạo phong cách sống bền vững, đề cao sức khỏe và sự kết nối gia đình.

Trong bối cảnh hiện đại, khi các mối quan hệ dễ bị gián đoạn bởi nhịp sống và công nghệ, “Family Active Living” lựa chọn vận động như sợi dây gắn kết. Không gian cộng đồng được thiết kế mở, khuyến khích tương tác giữa các gia đình và cư dân, hình thành một cộng đồng sống xanh, năng động và giàu năng lượng tích cực.

