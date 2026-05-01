Nhận định Hà Nội vs SHB Đà Nẵng, 19h15 ngày 1/5: Bất ngờ tại Hàng Đẫy?

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs SHB Đà Nẵng, vòng 21 LPBank V-League 1-2025/26 lúc 19h15 ngày 1/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Đội khách đang cần điểm đua trụ hạng và họ có thể tạo ra bất ngờ ngay tại Hàng Đẫy?

Hà Nội đang vượt trội SHB Đà Nẵng về mọi mặt, từ lực lượng cho đến phong độ. Đội bóng của HLV Harry Kewell thắng 5/6 trận gần nhất tại V-League và leo lên nhóm đầu bảng với hàng công đầy ấn tượng. Sự hiện diện của Đỗ Hoàng Hên cùng màn trình diễn đỉnh cao của Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết… giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tạo ra sức công gần như không thể cản phá.

Trận thua duy nhất của Hà Nội trong giai đoạn này đến ngay sau đợt nghỉ dài do FIFA Days tháng 3. Ngoài việc phải thi đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray của Hải Phòng, đây có thể xem là lý do quan trọng khiến đội bóng của HLV Harry Kewell đánh mất cảm giác cần thiết để chiến thắng.

Sau trận thua Hải Phòng, Hà Nội lần lượt vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex TPHCM và mới nhất là Ninh Bình FC. Họ ghi tổng cộng 10 bàn thắng trong chỉ trong 3 trận đấu này, và không có dấu hiệu nào sẽ dừng lại.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn vừa gây sốc khi cầm hòa Thể Công Viettel 3-3 vào phút chót, nhưng họ vẫn kém vị trí an toàn của HAGL đến 6 điểm. Lần gần nhất SHB Đà Nẵng giành chiến thắng tại V-League đã cách đây 2 tháng, khi họ đánh bại đội bét bảng PVF-CAND 3-0 tại sân Hòa Xuân. Kể từ đó đến nay, họ không thắng liền 7 trận (hòa 3, thua 4), xen kẽ là thất bại 1-2 trước Thép Xanh Nam Định tại Cúp Quốc gia.

Với phong độ đó, rất khó cho SHB Đà Nẵng tạo ra bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Cần biết rằng từ năm 2014 đến nay, Đà Nẵng đã thua 8/10 trận làm khách của Hà Nội (hòa 2 trận). Mùa trước, họ thua ngược 2-3 ở phút 89 tại đây cũng trong bối cảnh cần điểm đua trụ hạng.

Tuy nhiên, sức bật của các đội bóng đua trụ hạng luôn đáng gờm. Khác biệt lớn nhất giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội lúc này có lẽ là động lực thi đấu. Với 36 điểm, Hà Nội xem như đã hết cửa vô địch khi kém đội đầu bảng Công an Hà Nội đến 15 điểm. Họ cũng đang kém đội nhì bảng Thể Công Viettel 6 điểm và còn rất ít cơ hội tranh vé dự Cúp châu Á mùa sau. Ngược lại, SHB Đà Nẵng xem mỗi trận đấu là một trận chung kết và hứa hẹn chiến đấu đến cùng.