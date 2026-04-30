VPF cử trọng tài Hàn Quốc bắt trận cầu 'đinh' Thể Công Viettel-Ninh Bình

TPO - Trận cầu tâm điểm vòng 21 LPBank V.League 2025/26 giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình sẽ được điều khiển bởi 2 trọng tài người Hàn Quốc, Chae Sang-hyeop và Choi Cheol-jun.

VPF thường mời trọng tài ngoại bắt các trận cầu tâm điểm nhằm giảm sức ép với trọng tài nội, đồng thời đảm bảo sự khách quan

Đây là lần thứ 2 mùa giải năm nay, một ê-kíp trọng tài Hàn Quốc được mời làm nhiệm vụ tại V.League. Trận trước đó là giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội, vòng 16.

Trọng tài Chae Sang-hyeop là gương mặt không lạ lẫm với bóng đá Việt Nam. Ông vừa bắt chính trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi cuối tháng 3. Trọng tài Chae cũng từng bắt chính trận Công an Hà Nội thắng Tampines Rovers tại cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25.

Tại V.League, ông Chae Sang-hyeop đã làm trọng tài VAR trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và CLB Hà Nội vòng 24 V.League 2024/25. Ở trận đấu sắp tới giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình, 2 trọng tài sẽ phụ trách bắt chính và VAR.

Trên bảng xếp hạng, Thể Công Viettel đang đứng thứ nhì với 45 điểm, kém đội dẫn đầu Công an Hà Nội 9 điểm và hơn Ninh Bình phía sau 5 điểm. Kết quả trận đấu vì vậy có thể tác động đáng kể đến cuộc đua ở nhóm đầu.

Nếu thắng, thầy trò HLV Popov sẽ gây sức ép đáng kể lên Công an Hà Nội, đồng thời đảm bảo chắc chắn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chiều ngược lại, Ninh Bình sẽ có cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng nếu đánh bại được Thể Công Viettel.

