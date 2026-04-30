Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Bản hợp đồng 100 triệu euro của Chelsea bị treo giò 4 năm

Đặng Lai

TPO - Tiền vệ cánh Mykhailo Mudryk của Chelsea vừa dính án cấm thi đấu 4 năm sau khi có kết quả dương tính với chất cấm meldonium. Thông tin đang gây chấn động bóng đá Anh bởi Mudryk từng là bản hợp đồng đình đám trị giá 100 triệu euro của Chelsea.

671bc340af31b-0712141138.jpg

Theo truyền thông Anh, mẫu thử của tuyển thủ Ukraine được lấy vào cuối năm 2024 khi anh làm nhiệm vụ quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau đó, Mudryk bị treo giò tạm thời từ tháng 12/2024 trước khi chính thức bị buộc tội vi phạm quy định chống doping vào giữa năm 2025. Qua quá trình điều tra, FA đã đưa ra án phạt cao nhất là cấm thi đấu 4 năm.

Meldonium là loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh tim mạch tại một số quốc gia châu Âu, song đã bị cấm trong thể thao do có khả năng hỗ trợ hồi phục thể lực và tăng sức bền. Đây cũng là chất từng khiến tay vợt tennis Maria Sharapova bị đình chỉ thi đấu trước đây.

Ngay sau phán quyết, Mudryk đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) nhằm giảm án hoặc xóa bỏ quyết định kỷ luật. Cầu thủ 25 tuổi khẳng định anh không cố ý sử dụng chất cấm và cho rằng kết quả xét nghiệm có thể đến từ việc nhiễm tạp chất ngoài ý muốn.

mudryk2.jpg
Mudryk chỉ là gánh nặng của Chelsea

Với Chelsea, đây tiếp tục là bài toán nan giải. Mudryk gia nhập sân Stamford Bridge từ Shakhtar Donetsk hồi năm 2023 với kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công tương lai. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng án doping khiến sự nghiệp của anh tại London gần như đóng băng. Lần gần nhất Mudryk ra sân cho Chelsea là vào tháng 11/2024 tại UEFA Conference League.

"Nếu các cáo buộc được xác thực, đây sẽ là một cú sốc cực lớn không chỉ cho cá nhân cầu thủ mà còn cho toàn bộ kế hoạch nhân sự của HLV Chelsea trong giai đoạn then chốt của mùa giải", Daily Mail nhận định

Nếu kháng cáo bất thành, Mudryk có thể phải ngồi ngoài tới năm 2028 hoặc lâu hơn tùy thời điểm tính án. Trong quá khứ, bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít ngôi sao phải nhận án phạt nặng vì vô tình hoặc cố ý sử dụng chất cấm, và Mudryk chắc chắn không muốn tên mình nằm trong danh sách đen đó.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang nỗ lực cải tổ đội hình và tìm kiếm sự ổn định. Nếu Mudryk bị cấm thi đấu, đội bóng thành London sẽ mất đi một phương án tấn công giàu tốc độ, đồng thời phải đối mặt với những tổn thất về mặt tài chính và hình ảnh thương hiệu nghiêm trọng.

#Mudryk #Chelsea #Doping #Premier League #Bong Da Anh #ngoại hạng Anh #ngôi sao dính doping #The Blues

