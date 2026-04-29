Geovane Magno hoàn tất nhập tịch, đội tuyển Việt Nam có hàng công 'khủng' ở ASEAN Cup 2026?

TPO - Tiền đạo Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, trở thành công dân Việt Nam mở ra cơ hội tham dự ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Thủ tục nhập tịch cho Geovane Magno đã được CLB Ninh Bình và các đơn vị chức năng xúc tiến từ trước. Thông tin từ đội bóng này hôm nay cho biết, tiền đạo gốc Brazil đã chính thức được nhận quốc tịch Việt Nam. Anh sẽ làm lễ nhận quốc tịch mới sau lễ 30/4-1/5.

Geovane Magno là một trong những chân sút hàng đầu ở V.League. Anh từng khoác áo Sài Gòn Xuân Thành và hiện đang chơi cho Ninh Bình. Sở hữu chân trái khéo léo, Geovane có thể chơi trung phong hoặc khi cần đá dạt sang biên. Kỹ năng dứt điểm của tiền đạo Brazil được đánh giá cực tốt.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, Geovane Magno đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Cùng với Xuân Son và Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu hàng tấn công khủng ở ASEAN Cup 2026.



Phía trước, mặt trận quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là ASEAN Cup 2026. Mục tiêu VFF đặt ra với HLV Kim Sang-sik là đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Được biết khi nhập tịch, Geovane lấy tên Việt là Nguyễn Tài Lộc. Trong trường hợp Geovane được ông Kim Sang-sik gọi, tuyển Việt Nam có thể sở hữu hàng tấn công mạnh với bộ đôi Nguyễn Xuân Son-Tài Lộc.

Ở tuyến giữa, tuyển Việt Nam cũng vừa ra mắt tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Anh vừa chơi ấn tượng ở trận thắng đậm Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi cuối tháng 3.