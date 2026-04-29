Bán kết Champions League 'điên rồ' 9 bàn: Bản giao hưởng của bóng đá tấn công

TPO - PSG đánh bại Bayern 5-4 trong một trận cầu lịch sử tại Champions League khi hàng công lên tiếng át mọi toan tính chiến thuật. Giữa thời đại đề cao phòng ngự và kiểm soát, màn rượt đuổi nghẹt thở này mang đến một thông điệp đơn giản: bóng đá vẫn là trò chơi của những bàn thắng.

Cơn mưa bàn thắng phá vỡ mọi khuôn mẫu chiến thuật

Giữa dòng chảy ngày càng toan tính và thực dụng của bóng đá đỉnh cao, lại xuất hiện một trận đấu khiến người ta phải dừng lại, để nhớ vì sao môn thể thao này từng được gọi là “môn thể thao Vua" hay "trò chơi đẹp”. Màn rượt đuổi tỷ số 5-4 giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich ở bán kết lượt đi UEFA Champions League chính là một khoảnh khắc như vậy.

Không phải là một trận đấu của những sơ đồ chiến thuật cầu kỳ hay sự kiểm soát lạnh lùng đến từng chi tiết, đây là 90 phút của cảm xúc thuần túy. Hai đội bóng sở hữu hàng công xuất sắc bậc nhất châu Âu đã chọn cách chơi bóng trực diện, cởi mở, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” để giành lợi thế trước trận lượt về.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền.

Con số 9 bàn thắng không chỉ phản ánh sự bùng nổ của trận đấu, mà còn khắc tên màn so tài này vào lịch sử. Đây là trận bán kết nhiều bàn thắng nhất kể từ chiến thắng 6-3 của Eintracht Frankfurt trước Rangers ở mùa giải 1959/60. Đồng thời, lần đầu tiên trong lịch sử các trận bán kết cúp châu Âu, cả hai đội cùng ghi ít nhất bốn bàn trong một trận đấu. Không dừng lại ở đó, PSG (43 bàn) và Bayern Munich (42 bàn) cũng lần đầu tiên vượt mốc 40 bàn trong một mùa Champions League.

Nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở kỷ lục, mà ở cách nó phá vỡ khuôn mẫu của bóng đá hiện đại.

Kvaratskhelia gỡ hòa 1-1 cho PSG.

Trong bối cảnh các tình huống cố định ngày càng trở thành “vũ khí tối thượng”, phòng ngự được tôn vinh như một nghệ thuật, và những đội bóng thành công thường gắn liền với sự chặt chẽ, trận đấu tại Parc des Princes mang đến một thông điệp giản dị: đôi khi, bóng đá vẫn chỉ là câu chuyện của việc ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Hiệp một là cơn lốc của sự hỗn loạn nhưng đầy mê hoặc. Harry Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 17 cho Bayern Munich, trước khi Khvicha Kvaratskhelia gỡ hòa 1-1 cho PSG bằng một pha dứt điểm sắc bén ở phút 24.

João Neves (phải) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG.

Đội chủ nhà nhanh chóng vươn lên khi João Neves đánh đầu tinh tế nâng tỷ số lên 2-1, nhưng Michael Olise lại mang đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Bước ngoặt đến từ một tình huống gây tranh cãi, khi Alphonso Davies bị xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền thứ hai cho PSG. Trên chấm 11m, Ousmane Dembélé lạnh lùng dứt điểm thành công ở phút bù giờ 45+5, giúp đội chủ nhà khép lại hiệp một với lợi thế dẫn 3-2.

Pha lập công của Olise đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Một hiệp đấu mà, như Alan Shearer thừa nhận, “không thể ngừng mỉm cười” khi theo dõi. Bởi đó là thứ bóng đá không tính toán, không dè chừng khi cả hai đội đều tin rằng họ có thể ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Sang hiệp hai, PSG tưởng như đã kết liễu trận đấu khi Kvaratskhelia và Dembele đều có thêm bàn thắng giúp PSG nới rộng cách biệt lên 5-2. Nhưng bản lĩnh của Bayern không cho phép họ sụp đổ. Những bàn thắng của Upamecano ở phút 65 và Diaz ở phút 68 giúp đại diện nước Đức rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5, giữ lại hy vọng trước trận lượt về trên sân nhà.

Hàng loạt các trang báo lớn hàng đầu The Guardian, Goal, Mundo Deportivo, Bild, L'Equipe...đều mô tả đây là trận cầu kinh điển, hay nhất lịch sử Champions League.

Dembélé ghi bàn thắng giúp PSG dẫn Bayern 3-2 khi hiệp 1 khép lại.

Ranh giới mong manh: đỉnh cao tấn công hay khủng hoảng phòng ngự?

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique không giấu được sự phấn khích. Ông gọi đây là một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp cầm quân của mình. Một trận cầu có nhịp độ cao, giàu cảm xúc và đúng với tinh thần tấn công mà ông theo đuổi.

Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng tình với những lời ca ngợi. Wayne Rooney thẳng thắn cho rằng cả hai đội đều phòng ngự kém. Trận đấu này phản ánh nhiều hơn những sai sót nơi hàng thủ hơn là sự hoàn hảo của hàng công.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany tỏ ra tiếc nuối vì không thể tận hưởng cảm giác quan sát trận đấu từ khu vực kỹ thuật, do bị cấm chỉ đạo. Ông nhấn mạnh ở đẳng cấp này, mọi thứ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ cần một khoảnh khắc lơi lỏng cũng có thể phải trả giá đắt.

Dembele lập cú đúp trong chiến thắng của PSG.

Và có lẽ, chính ở điểm đó, trận đấu này trở nên đặc biệt. Nó không hoàn hảo. Nó hỗn loạn, mất kiểm soát, thậm chí có phần “điên rồ”. Nhưng cũng vì thế, nó mang lại thứ cảm xúc mà bóng đá hiện đại đôi khi đánh mất.

Trong bức tranh rộng hơn, đây giống như một lời phản biện với xu hướng thực dụng đang lên ngôi. Khi những đội bóng như Arsenal hay Atlético Madrid xây dựng thành công trên nền tảng kỷ luật phòng ngự, trận cầu giữa PSG và Bayern lại đi theo hướng ngược lại và vẫn tạo nên một trong những đêm Champions League đáng nhớ nhất.

Nó có thể không phải là hình mẫu để nhân rộng. Nhưng nó nhắc nhở rằng, ở dạng nguyên bản nhất, bóng đá vẫn là trò chơi của cảm xúc, của bản năng, và của những khoảnh khắc khiến người ta không thể rời mắt.