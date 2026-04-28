MU đánh bại Brentford, ngắm suất dự Champions League

TPO - Chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng 34 giải Ngoại hạng Anh giúp MU củng cố vị trí thứ 3 đồng thời tiến gần cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau.

Casemiro là một trong những gương mặt chơi ấn tượng nhất bên phía MU ở trận đấu trước Brentford. Tiền vệ Brazil chơi cơ động và giàu sức chiến đấu ở tuyến giữa, giúp MU kiểm soát tốt thế trận.

Anh cũng là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 11, tạo tiền đề để MU thuận lợi về thế trận. Ở tình huống này, MU đã tận dụng thành công quả phạt góc, Maguire là người đã đánh đầu chuyền ngang để Casemiro dứt điểm cận thành phá lưới Brentford.

Trên thực tế Brentford chơi không hề tệ ở trận đấu này. Ngay cả khi MU đã có bàn thắng nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 43 nhờ công Sesko, Brentford vẫn không buông xuôi. Trái lại, đội khách chơi "ăn miếng, trả miếng" và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đặc biệt khi bước vào hiệp 2, đội khách đẩy cao đội hình chơi tấn công và nhiều thời điểm đẩy MU vào thế chống đỡ. Tuy nhiên phải đến phút 87, những nỗ lực của Brentford mới được đền đáp bằng bàn thắng của Mathias Jensen.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Brentford có thêm bàn thắng, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía MU. Trên bảng xếp hạng, đội bóng của HLV Michael Carrick tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 61 điểm, hơn Liverpool và Aston Villa 3 điểm.

MU chỉ cần thêm 1 chiến thắng trước Liverpool ở vòng tới để đảm bảo suất tham dự Champions League mùa giải năm sau.