Nhận định MU vs Brentford, 02h00 ngày 28/4: Tiến gần tấm vé C1

Nhận định bóng đá MU vs Brentford, vòng 34 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 28/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Brentford. MU sẽ đến gần tấm vé dự Champions League mùa sau nếu đánh bại Brentford.

MU đang trải qua mùa giải kỳ lạ. Sau chuỗi trận thất thường với Ruben Amorim, Quỷ đỏ bất ngờ tìm thấy sự ổn định của HLV tạm quyền Michael Carrick và bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Kể từ khi nhận chức vào giữa tháng 1, Carrick đã giúp MU thắng 8/12 trận đấu (hòa 2, thua 2) – đạt tỷ lệ thắng 66,7%.

Từ chỗ nguy cơ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, MU leo một mạch lên vị trí thứ 3 và chiếm ưu thế cực lớn trong cuộc đua vào tốp 5. Nếu đánh bại Brentford trong trận đấu vào rạng sáng mai, MU sẽ bỏ xa đội hạng 6 Brighton 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu. Thậm chí một kết quả hòa cũng đủ để thầy trò Carrick tạo ra khoảng cách an toàn. Điều đó có nghĩa xem như Quỷ đỏ đã chạm tay vào tấm vé C1 – mục tiêu quan trọng nhất mà họ đề ra khi bắt đầu mùa giải mới.

Bên cạnh chiến thuật của Carrick, MU được hưởng lợi nhờ lịch thi đấu nhẹ nhàng. Việc bị loại sớm ở các đấu trường cúp giúp Quỷ đỏ có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là lợi thế. Việc nghỉ thi đấu đến 3 tuần ở dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua khiến MU thua sốc Leeds 1-2 ngay tại sân nhà. Một số cầu thủ của họ sung sức hơn đối thủ, nhưng thiếu cảm giác bóng và dễ mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Sau khi thua Leeds, MU tiếp tục có màn trình diễn thất vọng trên sân của Chelsea vốn đang sa lầy khủng hoảng cùng HLV Liam Rosenior. Quỷ đỏ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng hoàn toàn lép vế trước đối thủ, đặc biệt trong hiệp 2.

Giờ đây, MU có thêm gần 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Brentford, và giới mộ điệu đang chờ xem họ có lấy lại phong độ như những ngày đầu làm việc cùng Michael Carrick hay không.

Bên cạnh lợi thế sân nhà, MU còn có thể dựa vào phong độ đỉnh cao của đội trưởng Bruno Fernandes. Với đường chuyền giúp Matheus Cunha ghi bàn thắng quyết định tại Stamford Bridge, Bruno đã có pha kiến ​​tạo thứ 18 của mình tại Premier League mùa này, và chỉ có ba cầu thủ từng kiến tạo nhiều hơn trong một mùa giải : Thierry Henry (20 lần năm 2002-03), Kevin De Bruyne năm 2019-20 cho Manchester City (20 lần năm 2019-20), và Mesut Ozil (19 lần năm 2015-16). Ngôi sao của MU sẽ có 5 trận đấu nữa để thiết lập kỷ lục mới.

Dù vậy, Brentford không phải đối thủ dễ chơi. Chỉ kém Brighton hai điểm và còn một trận chưa đấu, Brentford vẫn đang có cơ hội lớn để giành vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Họ sẽ đến Old Trafford với quyết tâm cao nhất và hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho MU.

Đội bóng của Keith Andrews đã hòa 5 trận liên tiếp tại Premier League, nhưng họ sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào của Quỷ đỏ.

