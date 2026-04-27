Đội vô địch World Cup 2026 nhận bao nhiêu tiền thưởng?

TPO - Theo tính toán ban đầu của FIFA, đội vô địch World Cup 2026 nhận ít nhất 50 triệu USD tiền thưởng - con số cao kỷ lục. Thế nhưng, dựa trên tình hình tài chính hiện tại, mức thưởng có thể còn tăng thêm.

Vào tháng 12 năm ngoái, FIFA đã công bố tổng quỹ thưởng cho World Cup 2026 là 655 triệu USD, tăng 50% so với World Cup 2022. Quỹ 655 triệu USD này được phân bổ dựa trên thành tích thi đấu xuyên suốt World Cup 2026. 48 đội góp mặt ở vòng bảng sẽ nhận 9 triệu USD. Đội vô địch dự kiến nhận 50 triệu USD, á quân là 33 triệu USD. Ngoài ra, mỗi đội góp mặt tại giải đều được FIFA hỗ trợ thêm 1,5 triệu USD chi phí chuẩn bị.

​Theo thông tin mới nhất từ AP, tiền thưởng tại World Cup 2026 nhiều khả năng còn tăng, khi FIFA liên tục nhận thông tin tích cực về tình hình tài chính. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới kỳ vọng doanh thu toàn chu kỳ 2023–2026 có thể vượt mốc 11 tỷ USD.

FIFA xác nhận đang thảo luận với các Liên đoàn thành viên về việc tăng tiền thưởng cho World Cup 2026. Đề xuất này sẽ được đưa ra xem xét tại cuộc họp Hội đồng FIFA, diễn ra trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76 tại Vancouver.

Người phát ngôn của FIFA cho biết việc tăng tiền thưởng không chỉ áp dụng cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026, mà còn nằm trong kế hoạch mở rộng nguồn tài trợ phát triển cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên. Đây là một phần trong chương trình "FIFA Forward", hướng tới việc tái phân bổ nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển bóng đá toàn cầu.

Báo cáo tài chính năm 2025 của FIFA cho thấy tổ chức này đã hoàn thành 93% trên tổng doanh thu dự kiến thu về cho chu kỳ tài chính 4 năm (2023-2026). Thành công của giải đấu mới FIFA Club World Cup là một phần quan trọng giúp tình hình tài chính của FIFA khởi sắc.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Lần đầu tiên, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có sự tham gia của 48 đội tuyển. Với quy mô vượt trội so với các kỳ World Cup trong quá khứ, FIFA hướng đến một giải đấu có doanh thu vượt xa những con số trong quá khứ.

FIFA đã áp dụng mô hình “dynamic pricing”, giá vé thay đổi theo nhu cầu, khiến chi phí xem các trận đấu, đặc biệt là trận chung kết, có thể tăng vọt. Song song với đó, lượng vé bán ra cũng đạt quy mô chưa từng có, với hơn 5 triệu vé đã được tiêu thụ và tổng số vé dự kiến vượt 6 triệu cho toàn giải.

Nhờ việc mở rộng lên 48 đội và 104 trận đấu, FIFA có thêm nhiều "điểm chạm" để kiếm tiền từ bản quyền truyền hình, tài trợ và dịch vụ sân vận động. Riêng doanh thu từ bản quyền truyền hình dự kiến vượt 4,2 tỷ USD, trong khi tài trợ cũng có thể chạm mốc gần 3 tỷ USD, đều là kỷ lục mới.