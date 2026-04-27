Ngôi sao tiếp theo ngậm ngùi chia tay World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Xavi Simons bị tổn thương dây chằng chéo trước và mất vài tháng để hồi phục hoàn toàn. Tuyển thủ Hà Lan sốc vì kết quả chấn thương cho biết anh sẽ lỡ World Cup 2026.

Xavi Simons mất World Cup 2026 sau khi dính chấn thương nặng trong chiến thắng 1-0 của Tottenham Hotspur trước Wolverhampton Wanderers. Tiền vệ người Hà Lan rời sân bằng cáng ở phút 63, với chẩn đoán ban đầu cho thấy anh có thể bị tổn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải.

Tuyển thủ Hà Lan chia sẻ trên trang cá nhân: "Người ta nói cuộc sống đôi khi rất tàn nhẫn, và hôm nay tôi cảm nhận rõ điều đó. Mùa giải của tôi đã kết thúc đột ngột và tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Tôi thật sự đau lòng vì chấn thương này. Tất cả những gì tôi muốn là chiến đấu vì đội bóng, nhưng điều đó đã bị lấy đi, cả World Cup nữa".

Cú sốc này giáng mạnh vào Tottenham đúng thời điểm họ cần Xavi Simons nhất trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt tại Ngoại hạng Anh. Trong toan tính của HLV Roberto De Zerbi, tiền vệ người Hà Lan là mắt xích then chốt ở hệ thống vận hành của “Gà trống”. Đáng nói, Simons vừa cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt ở hai vòng gần đây, khi sự tự tin và cảm hứng chơi bóng bắt đầu trở lại với cựu tiền vệ PSG.

Đây cũng là cú sốc cho HLV Ronald Koeman ở tuyển Hà Lan. Kể từ EURO 2024, Simons dần khẳng định vai trò quan trọng trong lối chơi của "Cơn lốc màu da cam" với khả năng sáng tạo và sẵn sàng thi đấu nhiều vị trí. Anh được xem là một trong những nhân tố có thể tạo đột biến tại World Cup 2026, nơi Hà Lan đặt mục tiêu tiến sâu. Koeman mất đi "nhạc trưởng" và phải gấp rút tìm phương án thay thế.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau 2 tháng nữa và đang chứng kiến "cơn bão chấn thương" càn quét hàng loạt ngôi sao lớn ngay trước thềm giải đấu. Điển hình là Rodrygo đã chính thức lỡ hẹn sau khi đứt dây chằng chéo trước trong màu áo Real Madrid. Tương tự, Serge Gnabry (Đức), Hugo Ekitike (Pháp) cũng vừa nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương cơ đùi nghiêm trọng.

Một loạt ngôi sao khác cũng đứng trước nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 như Eder Militao hay Lamine Yamal. Khi World Cup đã cận kề, chỉ một chấn thương mà các cầu thủ thường gặp như gân khoeo cũng có nguy cơ rất cao khiến họ chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

#Xavi Simons #World Cup 2026 #chấn thương #Tottenham #Hà Lan #đội tuyển #tin world cup 2026 #lịch world cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe