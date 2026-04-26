Đình Bắc lập hat-trick, CAHN chạm một tay vào ngôi vương V.League

CLB CAHN tạo ra cách biệt lớn với Thể Công Viettel trước khi vòng đấu này diễn ra. Sau chiến thắng đậm trên sân nhà trước SLNA, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đã giành 51 điểm sau 20 vòng, qua đó nâng cách biệt lên 9 điểm với đội nhì bảng. Từ khoảng cách này, có thể nói CAHN đã chạm một tay vào chức vô địch.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN kiểm soát hoàn toàn thế trận từ những phút đầu. Sự cơ động của Quang Hải cùng các tiền vệ CAHN giúp chủ nhà nhanh chóng cầm bóng lấn lướt, buộc SLNA phải lùi sâu phòng ngự. Sau nhiều pha hãm thành, bước ngoặt đến ở phút 19 khi Đình Bắc tận dụng đường căng ngang từ cánh phải của đồng đội để mở tỷ số.

SLNA vẫn có cơ hội, điển hình là tình huống ở phút 30, nhưng việc thiếu chính xác ở bước xử lý cuối khiến mọi thứ trôi qua với họ. Ngay sau đó, đội khách trả giá khi Đình Bắc tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ pha phối hợp tinh tế với Quang Hải. Trước khi hiệp một khép lại, CAHN có thêm bàn thắng thứ ba do công của Minh Phúc, trong khi SLNA kịp rút ngắn xuống 1-3 từ chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. CAHN vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Đình Bắc bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Chính tuyển thủ Việt Nam thực hiện thành công cú sút trên chấm 11m, hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Những nỗ lực của SLNA chỉ giúp họ có thêm một bàn danh dự ở cuối trận. CAHN không bung hết sức trong trận này nhưng dễ dàng thắng đậm. Càng về cuối mùa giải, đoàn quân của HLV Polking càng chơi ổn định và thẳng tiến đến chức vô địch.

SLNA đã giành 24 điểm sau 20 vòng, hiện hơn vị trí trụ hạng 11 điểm. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn có thể yên tâm ở cuộc đua trụ hạng V.League mùa này.