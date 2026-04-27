Đối thủ liên tục đe dọa lật đổ tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup

“Đã đến lúc Indonesia phải vô địch. Sáu lần về nhì ASEAN Cup là quá đủ với chúng ta rồi. Nếu có thể đăng quang, người ta muốn nói gì cũng được, nào là ‘cúp nhỏ’, ‘cúp ao làng’, nhưng đây vẫn là giải đấu lớn nhất Đông Nam Á", chuyên gia bóng đá Ronny Pangemanan của Indonesia tuyên bố với Bola.

Theo nhận định của truyền thông Indonesia, HLV John Herdman nhiều khả năng ưu tiên ASEAN Cup hơn là giải đấu mới FIFA ASEAN Cup. Lý do bởi đây là sân chơi Indonesia có khả năng cạnh tranh chức vô địch cao nhất dựa trên tình hình lực lượng hiện tại.

Một loạt tuyển thủ Indonesia từng thi đấu ở nước ngoài, nay đã trở về và chơi ở giải trong nước, giúp việc tập trung đội hình của HLV Herdman dễ dàng hơn. Những cái tên như Thom Haye, Jordi Amat, Shayne Pattynama hay Ivar Jenner sẽ là trục xương sống của Indonesia ở ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã lên xong kế hoạch chuẩn bị cho 2 giải đấu tới. Tuyển Indonesia dự kiến hội quân vào cuối tháng 5 sau khi các giải quốc nội khép lại. Bali là phương án được cân nhắc cho đợt tập huấn, với điều kiện cơ sở vật chất tốt và quen thuộc với nhiều cầu thủ.

Tuyển Indonesia sẽ chơi các trận trong dịp FIFA Days từ ngày 1 đến 9/6. Đây là màn tổng duyệt đội hình của Herdman, trước khi chốt phương án tham dự ASEAN Cup 2026. ASEAN Cup 2026, diễn ra từ 24/7 đến 26/8, sẽ là mục tiêu lớn nhất của tuyển Indonesia trong năm nay. Trước đây, Indonesia có 6 lần vào chung kết giải đấu số 1 khu vực nhưng đều thất bại.

Trước đó, tiền vệ Chanathip cũng lên tiếng kêu gọi tuyển Thái Lan tập trung sức mạnh và đòi lại ngôi vương ở ASEAN Cup 2026. Chanathip nói rằng ASEAN Cup là nơi làm nên tên tuổi của anh và luôn là giải đấu số 1 tại Đông Nam Á. Dù mọi thứ đã thay đổi so với trước đây nhưng mục tiêu vô địch ASEAN Cup của Thái Lan không đổi.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của ASEAN Cup. Tại giải đấu vào năm 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng Thái Lan cả 2 lượt trận tại chung kết và giành chức vô địch cảm xúc.