Bóng đá Anh dệt mộng ‘ăn ba’ cúp Châu Âu: Arsenal lĩnh ấn tiên phong, rực lửa đại chiến Aston Villa - Nottingham Forest

TPO - Bất chấp lịch thi đấu khắc nghiệt, Ngoại hạng Anh vẫn vẹn cơ hội làm nên lịch sử khi đua vô địch ở cả 3 cúp châu Âu mùa này. Trong khi Arsenal đại chiến Atletico Madrid tại bán kết Champions League và Crystal Palace sắm vai "ngựa ô" tại Conference League (UECL), tâm điểm lại đang hướng về màn đụng độ nảy lửa giữa Aston Villa và Nottingham Forest – hai niềm hy vọng lớn của xứ sương mù tại đấu trường Europa League.

Bóng đá Anh đang nhiều cơ hội ở đấu trường châu Âu

Sau khi Liverpool bất ngờ ngã ngựa trước PSG ở vòng tứ kết, trọng trách bảo vệ lá cờ đầu của bóng đá Anh tại UEFA Champions League giờ đây đặt trọn lên đôi vai thầy trò HLV Mikel Arteta. Dù đang kẹt trong cuộc đua song mã tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh cực kỳ khốc liệt cùng Man City (Arsenal hiện đang dẫn đầu với 70 điểm), Pháo thủ vẫn chứng tỏ bản lĩnh dạn dày tại đấu trường châu lục.

Arsenal là đội bóng Anh duy nhất góp mặt tại bán kết cúp C1 năm nay sau khi xuất sắc vượt qua Sporting Lisbon. Họ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân khách vào ngày 8/4 và vừa có trận hòa 0-0 đầy toan tính tại Emirates rạng sáng 16/4 để bảo toàn lợi thế.

Pháo thủ Arsenal đang gánh vác trọng trách nặng nề khi là đại diện duy nhất của bóng đá Anh tại bán kết Champions League năm nay, sau khi Liverpool và Man City đồng loạt ngã ngựa - Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Pháo thủ lúc này không chỉ là đối thủ, mà là một "cơn bão" chấn thương chưa từng có trong lịch sử. Tuyến phòng ngự đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ khi Jurriën Timber vừa phải lên bàn mổ phẫu thuật mắt cá chân và dự kiến nghỉ thi đấu nhiều tuần, trong khi William Saliba dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Newcastle.

Trên hàng công, ngôi sao số một Bukayo Saka cũng đã vắng mặt ở trận tứ kết vừa qua còn tân binh Eberechi Eze đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước khi mùa giải khép lại. Việc thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng khiến HLV Arteta phải xáo trộn đội hình liên tục, đẩy thể lực của các cầu thủ lên mức cực hạn.

Đáng chú ý, một trong những thách thức lớn nhất của các đội bóng ở giai đoạn này là bài toán thẻ phạt. Theo quy định của UEFA, các án treo giò do tích lũy thẻ vàng sẽ chỉ được xóa sau khi vòng tứ kết khép lại. Chính vì vậy, những quân bài chủ chốt nơi tuyến giữa của Arsenal đã phải thi đấu cực kỳ thận trọng và tránh tối đa các pha phạm lỗi không cần thiết trong trận lượt về vừa qua để bảo toàn lực lượng mạnh nhất trước thềm đại chiến Atlético Madrid vào ngày 30/4 tới.

Ở đấu trường Europa League, nước Anh chứng kiến tới hai đại diện xuất sắc là Aston Villa và Nottingham Forest. Trùng hợp thay, ngay trước thềm các loạt trận lượt về cúp châu Âu đầy giông bão, hai "kẻ thách thức" này vừa có màn đụng độ nảy lửa trên sân City Ground trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 13/4.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, phản ánh đúng cục diện giằng co và những toan tính xoay tua đội hình của cả hai HLV nhằm giữ chân trụ cột. Kết quả hòa cùng với việc phải cày ải cùng lúc cho mục tiêu giữ vị trí trong Top 4 (Aston Villa đang có 55 điểm) và bung sức cho trận hòa trước Porto ở Europa League rõ ràng đang vắt kiệt thể lực của cả hai đội.

HLV Unai Emery đang đau đầu với một tuyến giữa hoàn toàn tan hoang khi Boubacar Kamara chính thức nghỉ thi đấu hết mùa do chấn thương đầu gối, Youri Tielemans vắng mặt 8-10 tuần, và đội trưởng John McGinn cũng phải ngồi ngoài 6-8 tuần. Tệ hơn nữa, chốt chặn cuối cùng Emiliano Martinez và ngôi sao tấn công Jadon Sancho đều đang nằm trong danh sách bệnh binh.

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng hành quân đến đấu trường châu lục với một hàng thủ chắp vá. Trung vệ trụ cột Willy Boly và Nicolo Savona đều dính chấn thương đầu gối dài hạn, trong khi Jair Cunha vắng mặt vì chấn thương bàn chân. Thậm chí, thủ môn dự bị John Victor cũng vừa phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng này buộc HLV Nuno Espírito Santo phải kéo các tiền vệ lùi sâu, làm giảm đi đáng kể sức mạnh trong các pha phản công nhanh.

Màn chạy đà căng thẳng giữa Aston Villa và Nottingham Forest tại vòng 32 Premier League vừa qua cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai cho những trận đánh lớn tại Europa League. - Ảnh: Getty Images

Không ồn ào nhưng mang lại hiệu quả cực cao, Crystal Palace đang trở thành "ngựa ô" khó cản tại đấu trường UECL. Dù không gặp phải "bão" chấn thương tàn khốc như ba đại diện trên, đội chủ sân Selhurst Park vẫn phải đối mặt với bài toán chiều sâu đội hình. Việc ban huấn luyện mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu ở giải quốc nội, điển hình như trận thắng Newcastle 2-1 vừa qua chính là nước cờ cao tay để giữ gìn thể trạng tốt nhất cho dàn trụ cột tại đấu trường châu Âu.

Crystal Palace sắm vai "ngựa ô" đầy hứa hẹn tại Conference League. - Ảnh: Getty Images.

Chính chuỗi thành tích ấn tượng của nhóm 4 đội bóng kể trên (Arsenal thắng, Aston Villa, Nottingham Forest hòa và Crystal Palace thắng ở các cúp châu Âu) đã giúp điểm số trung bình trên bảng xếp hạng hệ số UEFA của nước Anh tăng vọt lên mức 25.847 điểm. Bất chấp sự bám đuổi từ Tây Ban Nha và Đức, thành tích này gần như đã đóng đinh cho Premier League một suất đặc cách (European Performance Spots), giúp giải đấu này chính thức có 5 suất dự Champions League ở mùa giải năm sau.

Sự trỗi dậy của Arsenal, Aston Villa, Nottingham Forest và Crystal Palace đang mở ra cơ hội lịch sử vô tiền khoáng hậu. Liệu Ngoại hạng Anh có thể biến tham vọng "ăn ba" cúp châu Âu thành hiện thực vào tháng 5 tới? Câu trả lời sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh phân phối sức lực của các đại diện xứ sở sương mù trong vòng 3 tuần bản lề sắp tới.

