Bán kết Champions League: Bản lĩnh ‘hùm xám’ và sức mạnh ‘pháo thủ’ lên tiếng?

TPO - Sau loạt trận tứ kết, 4 đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Âu đã lộ diện gồm Bayern Munich, PSG, Arsenal và Atletico Madrid. Suất vào chung kết sẽ thuộc về ai?

Lá thăm may rủi một lần nữa đưa Paris Saint-Germain đụng độ "Hùm xám" xứ Bavaria. Nhìn vào hành trình tứ kết, PSG vừa có màn thị uy sức mạnh khủng khiếp khi đè bẹp Liverpool với tổng tỷ số 4-0 (thắng 2-0 tại Parc des Princes và hạ gục đối thủ 2-0 ngay tại chảo lửa Anfield). Trong khi đó, Bayern Munich cũng chứng minh bản lĩnh khi phế truất cựu vương Real Madrid với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Theo số liệu từ UEFA, phong độ của Bayern mùa này tại Cúp C1 là cực kỳ đáng gờm. Ở giai đoạn vòng bảng với thể thức mới, đại diện nước Đức đã đứng chễm chệ ở nhóm dẫn đầu với 7 chiến thắng, 1 trận thua, ghi tới 22 bàn thắng. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Bayern khi trong 15 lần chạm trán PSG tại đấu trường này, họ đã thắng tới 9 lần.

Về phía PSG, niềm hy vọng lớn nhất đang được đặt lên vai tiền đạo Ousmane Dembele – người vừa chói sáng với cú đúp hạ gục Liverpool. Dẫu vậy, HLV Luis Enrique lại đang phải "đau đầu" với bài toán hàng thủ khi Nuno Mendes và Bradley Barcola nhiều khả năng vắng mặt tới cuối tháng 4. Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich lại đang có hàng công thăng hoa nhờ Harry Kane và Michael Olise. Dù vậy, họ cũng cần theo dõi sát sao tình hình thể lực của "người nhện" Manuel Neuer khi anh vừa trở lại sau chấn thương.

Chân chạy cánh Michael Olise đang tỏa sáng rực rỡ với phong độ hủy diệt, trở thành thứ vũ khí khoan phá vô cùng lợi hại của "Hùm xám" tại đấu trường Champions League năm nay. - Ảnh: Getty Images.

Mặc dù PSG được chơi trên thánh địa Parc des Princes ở trận bán kết lượt đi (29/04), nhưng kinh nghiệm già rơ và đặc quyền đá trận lượt về tại "chảo lửa" Allianz Arena (7/5) nhiều khả năng sẽ giúp thầy trò nước Đức có được kết quả thuận lợi chung cuộc.

Cặp đấu còn lại là màn đọ sức hấp dẫn giữa triết lý bóng đá phòng ngự gai góc của Diego Simeone và sức trẻ tấn công rực lửa nhưng không kém phần thực dụng của Mikel Arteta. Tại vòng tứ kết, Atletico cho thấy sự lì lợm khi loại Barcelona với tổng tỷ số 3-2. Trong khi đó, Arsenal lầm lũi tiễn Sporting CP về nước với tổng tỷ số 1-0 vô cùng chặt chẽ.

Đây đang là một trong những mùa giải Champions League thăng hoa nhất trong lịch sử "Pháo thủ". Xuyên suốt 8 trận vòng bảng, đại diện nước Anh sở hữu thành tích bất bại với 8 trận toàn thắng tuyệt đối, xé lưới đối phương 23 lần và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 bàn. Ở chiều ngược lại, Atletico tuy chật vật hơn với 3 trận thua ở vòng bảng, nhưng "DNA" đá cúp của họ luôn là thứ vũ khí đáng sợ ở những thời khắc sinh tử.

Thử thách cực đại đang chờ đón dàn sao trẻ của Arsenal khi phải tìm cách xuyên thủng "khối bê tông" phòng ngự trứ danh mang tên Atletico Madrid trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng. - Ảnh: Getty Images.

Arsenal đang hứng chịu đòn giáng mạnh về lực lượng. Ngôi sao chủ chốt trên hàng công Bukayo Saka chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi những cái tên trụ cột ở hàng thủ và tuyến giữa như Martin Odegaard, trung vệ Riccardo Calafiori hay Jurrien Timber đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Atletico cũng sứt mẻ không nhỏ khi trung vệ trụ cột Jose Gimenez, Nahuel Molina và tiền vệ Johnny Cardoso đang nằm trong danh sách bệnh binh.

Việc mất đi ngòi nổ Saka sẽ khiến khả năng khoan phá của Arsenal bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với một hàng phòng ngự thép đang đạt phong độ cực cao và lợi thế được thi đấu trận quyết định tại Emirates vào ngày 6/5, dàn sao trẻ của thành London hoàn toàn có cơ hội trụ vững trước lối đá pressing rát của Atletico ở lượt đi để tung đòn kết liễu tại sân nhà.

Vòng bán kết Champions League chưa bao giờ thiếu đi những thước phim kịch tính và những khúc cua định mệnh. Dù Bayern Munich và Arsenal đang tạm nắm giữ những lợi thế nhất định về phong độ, lịch sử đối đầu cũng như đặc quyền sân nhà ở trận lượt về, nhưng ở đấu trường khắc nghiệt nhất lục địa già, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả một mùa giải.

Liệu "Hùm xám" và "Pháo thủ" sẽ gầm vang để dắt tay nhau tiến vào trận chung kết trong mơ tại Budapest, hay sự lì lợm của Atletico và khao khát vươn mình của PSG sẽ tạo nên những cơn địa chấn?