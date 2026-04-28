PSG vs Bayern: Đến lúc kiểm chứng khả năng thật sự của Michael Olise

Olise đối đầu Mendes là điểm nhấn đáng chú ý ở trận đại chiến tại bán kết Champions League. Một bên là Olise, người được đánh giá là chân chạy cánh hay nhất hiện tại với thông số ghi bàn và kiến tạo khó tin trong màu áo Bayern. Bên còn lại là Mendes, hậu vệ trái được đánh giá cao nhất trong 2 năm gần đây. Mendes có khóa được Olise hay không sẽ quyết định một phần đến cục diện trận đấu tại Parc des Princes.

Trận đấu định nghĩa giá trị của Olise

Tuyển thủ Pháp cần thêm một bàn thắng để gia nhập CLB 20+20 (20 bàn, 20 kiến tạo). Olise chỉ còn cách kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của Lionel Messi 2 pha dọn cỗ. Cựu tiền đạo Crystal Palace được chấm 7,8 điểm cho màn trình diễn từ đầu La Liga 2025/26. Còn tại Champions League, điểm trung bình của Olise là 7,65.

Ngôi sao sinh năm 2001 đã ghi dấu giày vào bàn thắng trước 17/18 đội ở Bundesliga mùa này. Frankfurt là đối thủ duy nhất Olise không ghi bàn hoặc kiến tạo sau 2 lượt trận. Tại Champions League, Olise hành hạ hàng thủ Atalanta, ghi 2 bàn và có một kiến tạo ở trận lượt về. Anh tiếp tục tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo trong cặp trận bán kết với Real Madrid.

Olise đã tỏa sáng rực rỡ, đây là điều không thể phủ nhận. Nhưng nhìn lại mọi trận đấu của tuyển thủ Pháp từ đầu mùa, anh chưa va phải đối trọng thật sự ở vị trí hậu vệ trái. Điển hình như 2 trận đại chiến Real, Olise chạm trán Alvaro Carreras, hậu vệ còn non kinh nghiệm ở Champions League. Sau đó, HLV Arbeloa đẩy Carreras lên ghế dự bị, xếp Ferland Mendy đá chính nhưng tiếp tục bất lực trước Olise.

Đêm nay, Olise sẽ đụng độ đối trọng thực sự mang tên Mendes.

Ba năm trước, Mendes vẫn được xem là hậu vệ hạng khá của PSG. Dưới bàn tay nhào nặn của Luis Enrique, tuyển thủ Bồ Đào Nha phát triển vượt bậc và hiện là hậu vệ trái có giá trị chuyển nhượng cao nhất hiện tại (theo Transfer Markt). Mendes giờ là hình mẫu hậu vệ trái mà mọi CLB đều muốn sở hữu: Nhanh, khỏe và làm tốt cả 2 vai trò phòng ngự, hỗ trợ tấn công.

Mendes là hậu vệ trái số 1 hiện tại.

Ở Champions League mùa này, Mendes đá chính 14 trận với tổng số phút 1.114. Thống kê từ UEFA chỉ ra tốc độ tối đa của Mendes lên tới 34,6km/h. Mendes chạy nhanh và đeo bám cực rát, đây là điểm mạnh của anh. Thống kê chỉ ra anh có 6,5 lần đòi lại quyền kiểm soát bóng/trận. Tỷ lệ tranh chấp tay đôi chiến thắng của Mendes đang là 54%.

Tốc độ của Mendes còn tốt hơn Olise (tối đa 31,8 km/h). Nhưng Olise không phải là mẫu cầu thủ cậy vào những pha đua tốc độ ở biên. Tuyển thủ Pháp cầm bóng và xử lý đa dạng với lựa chọn dốc biên đột phá, rẽ vào trung lộ, hoặc là giật ngược về để phối hợp cùng đồng đội.

Thống kê từ Whoscored chỉ ra Bayern dồn 39% thời lượng bóng sang cánh phải, nơi Olise luôn là chìa khóa chủ chốt để tạo đột biến cho thế trận tấn công của "Hùm xám". Vai trò của Mendes trong việc khóa chặt Olise vì thế trở nên đặc biệt quan trọng. Real đã trả giá đắt vì để Olise có quá nhiều thời gian và không gian cầm bóng. PSG hiểu điều đó hơn ai hết và họ phải lên phương án thật kỹ để ngăn chặn "mũi khoan" này.

​Cuộc đấu giữa công mạnh và thủ chắc

PSG đối đầu Bayern ở bán kết đúng nghĩa là trận chung kết sớm của Champions League 2025/26. Siêu máy tính của Opta dự đoán PSG có 41,1% cơ hội chiến thắng với ưu thế sân nhà. Bayern cũng có tới 34,6% khả năng chiến thắng, chứng tỏ cặp đấu này cân bằng ra sao. Họ từng gặp nhau ở chung kết Champions League 2019/20. Sau 6 năm, Bayern vẫn là thế lực của châu Âu. Còn PSG tiếp tục phát triển để vươn đến vị thế nhất nhì châu Âu hiện tại.

Cuộc chiến trên sân Parc des Princes đêm nay sẽ rất thú vị với một Bayern tấn công cực mạnh và bên kia là PSG sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất từ đầu mùa 2025/26. Cụ thể, Bayern đã ghi 162 bàn tính trên mọi mặt trận từ đầu mùa. Trong khi đó, PSG thủng lưới 47 bàn tính trên mọi mặt trận. Riêng tại Ligue 1, gã nhà giàu của bóng đá Pháp mới thủng lưới 25 bàn.

PSG phòng ngự chắc chắn và tấn công cũng đầy ấn tượng ở thời điểm này. Họ nhấn chìm Chelsea với tỷ số 8-2 để tiến vào tứ kết, sau đó đè bẹp Liverpool bằng tỷ số 4-0 sau 2 trận tứ kết. Bayern có bộ ba Olise - Kane - Diaz thi đấu như lên đồng thì PSG cũng có quyền tự tin với phong độ hiện tại của Dembele - Doue - Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia là đầu tàu hàng công PSG.

Dưới góc phân tích của L'Equipe, cuộc chiến ở khu trung tuyến giữa PSG và Bayern sẽ căng thẳng đến từng "mét cỏ". Hàng tiền vệ dưới tay Enrique đang oanh tạc tất cả, với điểm nhấn là trận lượt đi tứ kết khiến Liverpool cầm bóng chỉ 26%. Phía bên kia là Bayern xuất sắc chẳng kém với 2 trận chơi lấn lướt Real. HLV Arbeloa của Real phải thừa nhận một điều: "Tôi muốn Real phải cầm bóng chủ động nhưng thực tế trận đấu không xảy ra như vậy".

Cả 2 hàng công của PSG và Bayern đều nguy hiểm khi được bơm bóng. Chờ xem hàng tiền vệ của PSG với Zaire-Emery - Vitinha - Joao Neves có áp đặt thế trận trước bộ đôi Kimmich - Pavlovic ở phần sân bên kia.

​