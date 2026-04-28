HLV Enrique: Chúng tôi là số 1 châu Âu

TPO - HLV Luis Enrique dành sự tôn trọng cho Arsenal và Bayern Munich nhưng khẳng định PSG của ông mới là đội mạnh nhất.

"Arsenal đã có mùa giải tuyệt vời nhưng PSG và Bayern là 2 đội mạnh nhất châu Âu hiện tại. Xét về sự ổn định, có lẽ Bayern nhỉnh hơn chúng tôi một chút. Nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng, chúng tôi là số 1 châu Âu. Không có đội nào mạnh hơn PSG cả", Enrique tuyên bố.

"Tôi đã nói điều đó từ trước vòng 16 đội, khi PSG không là đội đứng đầu giai đoạn phân nhánh. Không ai mạnh hơn PSG. Nhưng chúng tôi cũng rất tôn trọng các CLB lớn, như cách đã làm với Chelsea và Liverpool. Trận bán kết với Bayern sẽ rất hấp dẫn", thuyền trưởng PSG tiếp tục.

Thuyền trưởng Tây Ban Nha được hỏi về chuyện liệu Hakimi, Mendes có ngăn chặn được 2 ngòi nổ tấn công nguy hiểm bên phía Bayern là Olise và Diaz. Ông tuyên bố: "Bạn nghĩ chúng tôi vô địch Champions League bằng 2 hậu vệ biên? Họ là 2 hậu vệ rất giỏi nhưng để vô địch, bạn phải tấn công nhiều hơn phòng ngự. PSG biết cách để làm điều này ở trận đấu đêm nay. Chúng tôi muốn hạ Bayern cả 2 lượt trận".

Sau cùng, Enrique khẳng định đồng nghiệp Vincent Kompany là HLV rất giỏi, vốn thể hiện đẳng cấp từ khi dẫn dắt Burnley ở Anh.

Ở bên kia chiến tuyến, Bayern gặp tổn thất lớn khi Kompany không thể chỉ đạo ở trận đấu trên đất Pháp. Trợ lý Aaron Danks sẽ thay Kompany chỉ đạo trực tiếp "Hùm xám" trong 90 phút nghẹt thở ở sân của PSG.

Komapany phát biểu trước trận: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Danks và đội ngũ của mình. Trận đấu tới sẽ không có yếu tố phép màu nào để trông đợi vào cả. Điểm tựa của Bayern là chúng tôi đã chơi khá nhiều trận tại Paris. Nhưng họ cũng đối đầu Bayern nhiều trận rồi. PSG rất nguy hiểm ở các pha phản công và có thể tạo ra thế trận áp đặt. Nhưng nếu bạn nhìn vào Bayern, chúng tôi cũng tương tự như thế".

Thuyền trưởng Bayern khen ngợi Kane: "Kane là tiền đạo thật sự đẳng cấp. Cậu ấy có thể ghi bàn ở bất kỳ vị trí nào, dù đánh đầu, sút bằng chân trái hay chân phải hoặc sút xa. Kane ngày càng xuất sắc, giống một ly rượu vang hảo hạng vậy".

PSG đối đầu Bayern ở bán kết được xem là trận chung kết sớm của Champions League 2025/26. Siêu máy tính của Opta dự đoán PSG có 41,1% cơ hội chiến thắng với ưu thế sân nhà. Bayern cũng có tới 34,6% khả năng chiến thắng, cho thấy cặp đấu này cân bằng ra sao.

PSG đã đánh bại Chelsea và Liverpool để hiên ngang tiến vào bán kết, ghi đến 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Bayern hủy diệt Atalanta bằng tổng tỷ số 10-2 ở vòng 16 đội, sau đó thắng thuyết phục Real Madrid (6-4) để góp mặt ở nhóm 4 đội mạnh nhất.