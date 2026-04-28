Thể thao

HLV Kompany bị ‘cách ly’ vì án phạt, Bayern gặp khó trước PSG

A Phi

TPO - HLV Vincent Kompany bị cấm chỉ đạo trước PSG vì nhận đủ thẻ vàng ở Champions League. Án phạt này khiến HLV người Bỉ vô cùng khó chịu, đồng thời đẩy Bayern Munich vào tình thế khó khăn trên sân khách.

ap26109613389758.jpg
HLV Kompany luôn 'máu lửa' bên đường biên. Ảnh: AP

Ở trận lượt về vòng tứ kết với Real Madrid, Vincent Kompany nhận thẻ vàng ở phút 43 sau khi phản ứng gay gắt với trọng tài Slavko Vincic. Đây đã là thẻ vàng thứ 3 của HLV người Bỉ tại Champions League mùa này, đồng nghĩa với việc ông bị cấm chỉ đạo 1 trận tiếp theo.

Theo quy định của UEFA, Vincent Kompany gần như phải “cách ly” với đội hình Bayern Munich trong trận lượt đi vòng bán kết với PSG vào rạng sáng mai. Cụ thể, HLV người Bỉ chỉ được phép di chuyển cùng Bayern đến sân vận động bằng xe buýt khoảng 90 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Ông có thể tham gia cuộc phỏng vấn nhanh với truyền thông trước giờ bóng lăn, nhưng không được phép tiếp xúc với các học trò.

Tờ BILD cho biết kể từ thời điểm xe buýt dừng tại sân vận động, Kompany phải tách khỏi đội bóng và không được phép vào phòng thay đồ. Điều 69 của Quy định kỷ luật UEFA nêu rõ: “Hơn nữa, HLV trưởng hoặc bất kỳ quan chức nào khác của đội bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ không được phép vào phòng thay đồ hoặc đường hầm của cầu thủ trước hoặc trong trận đấu”.

Bên cạnh đó, Kompany cũng không được phép dùng bộ đàm để chỉ đạo đội bóng từ xa. Quy định của UEFA nhấn mạnh: “HLV/quản lý đội bóng hoặc quan chức khác của đội bóng bị truất quyền chỉ đạo hoặc bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ không được ở gần sân bóng hoặc băng ghế dự bị của đội (bao gồm cả các ghế bổ sung dành riêng cho quan chức đội bóng trong báo cáo trận đấu) hoặc liên lạc trực tiếp với các cầu thủ và/hoặc ban huấn luyện của đội bóng khi xem trận đấu từ khán đài”.

Về lý thuyết, Kompany vẫn có thể trả lời phỏng vấn miễn là ông không liên lạc với đội bóng. Bayern vẫn đang cân nhắc xem có nên làm vậy hay không. Cũng theo BILD, Kompany rất khó chịu với án phạt này bởi lẽ ông luôn lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi khía cạnh của trận đấu và luôn đứng sát đường biên để chỉ đạo, thúc giục học trò.

UEFA sẽ cắt cử nhân viên giám sát lệnh cấm này mọi lúc. Trong suốt trận đấu, Kompany sẽ theo dõi từ một phòng riêng, nhiều khả năng là ở khu vực "Tribune Borelli" - phía sân vận động nơi xe buýt đến. Một nhân viên UEFA cũng sẽ ở gần đó trong phòng riêng – về cơ bản Kompany sẽ có người giám sát. Việc liên lạc qua điện thoại di động cũng bị cấm, một quy định mà UEFA đã thực thi nghiêm ngặt trong các trường hợp tương tự.

#Vincent Kompany #Bayern Munich #PSG #Champions League #bán kết Cúp C1

