HLV Enrique: Đây là trận đấu hay nhất tôi từng dẫn dắt

Hương Ly

TPO - HLV Enrique phấn khích tột độ khi chứng kiến trận bán kết lượt đi Champions League mùa này. Trong khi đó, HLV Kompany tự trách bản thân vì phải theo dõi từ khán đài.

"Tôi chưa từng thấy trận nào có cường độ như vậy. Đây không phải lúc để chỉ ra sai sót, mà là để chúc mừng tất cả. Chúng tôi xứng đáng thắng, xứng đáng hòa, thậm chí cũng có thể thua. Nhưng chắc chắn, đây là trận đấu hay nhất mà tôi từng trải qua trên cương vị HLV", Enrique chia sẻ sau trận.

Trận bán kết lượt đi tại sân Parc des Princes giữa PSG và Bayern Munich khép lại với tỷ số 5-4, trở thành trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League. The Guardian, Goal, Mundo Deportivo, Bild, L'Equipe và các trang báo hàng đầu đều nhấn mạnh đây là trận đấu hay nhất lịch sử Champions League.

Bayern vượt lên dẫn 1-0 bằng bàn thắng của Harry Kane trên chấm phạt đền. Sau đó, PSG dẫn ngược 3-1 bằng cú đúp của Kvaratkhelia và bàn thắng từ Joao Neves. Nhưng Michael Olise tỏa sáng, ghi bàn giúp "Hùm xám" khép lại hiệp một với cách biệt chỉ một bàn.

Sang hiệp 2, Dembele lập cú đúp đưa đội chủ nhà tái lặp khoảng cách dẫn trước 2 bàn. Nhưng Bayern không bỏ cuộc. Đội khách vực dậy, ghi liền 2 bàn của Upamecano và Luis Diaz để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 5-4.

PSG có lợi thế sau trận đấu lượt đi nhưng cách biệt một bàn rất mong manh. Thầy trò HLV Enrique sẽ phải trải qua 90 phút nghẹt thở trên sân Allianz Arena trước khi có mùa giải thứ 2 đặt chân đến chung kết Champions League. HLV Enrique chia sẻ thêm: "Tôi đã hỏi các cộng sự cần bao nhiêu bàn để thắng trận này, họ nói ít nhất là ba. Bayern trên sân nhà còn mạnh hơn, nhưng chúng tôi sẽ giữ nguyên tinh thần này".

"Khi hai đội bước vào trận với tâm thế như vậy, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi đã cảm nhận trước một trận đấu kiểu như thế. Nếu thủng lưới 5 bàn trên sân khách thì thường coi như hết hy vọng, nhưng chúng tôi đã ghi được 4 bàn và thậm chí còn có thể ghi thêm 2 hoặc 3 bàn nữa", Kompany chia sẻ.

"Chúng tôi biết cách ghi bàn và hoàn toàn có thể làm điều đó trên sân nhà. Niềm tin và tinh thần đang ở mức 100%. Chúng tôi cần người hâm mộ. Chúng tôi cần sự ủng hộ. Trận gặp Real Madrid trước đó đã có bầu không khí cuồng nhiệt như vậy. Giờ chúng tôi cần 75.000 khán giả tại Allianz Arena tiếp thêm sức mạnh", thuyền trưởng Bayern tuyên bố.

Hương Ly
#Champions League #PSG #Bayern Munich #HLV Enrique #bán kết #PSG 5-4 Bayern #video PSG 5-4 Bayern #highlight PSG 5-4 Bayern #h1 PSG 5-4 Bayern #bàn thắng PSG 5-4 Bayern #tường thuật PSG 5-4 Bayern

