Bóng chuyền có tân Chủ tịch Liên đoàn, lại mơ mộng HCV SEA Games

Vĩnh Xuân

TPO - Ông Dương Mạnh Tiến đã trúng cử Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 2026-2031 tại đại hội diễn ra hôm nay, 28/4.

BCH Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại đại hội sáng 28/4

Phát biểu với báo chí, tân Chủ tịch Dương Mạnh Tiến cho biết bóng chuyền là môn có sức hút, nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. VFV vì vậy sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới các kết quả cao hơn trong tương lai.

Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sáng nay đồng thời bầu 4 Phó chủ tịch, gồm các ông Lê Trí Trường, Phạm Ngọc Sơn, Vũ Quang Huy và bà Trần Thuỳ Chi. Ông Lê Trí Trường tiếp tục kiêm vị trí Tổng thư ký.

Đánh giá về nhiệm kỳ cũ, TTK Lê Trí Trường cho biết bóng chuyền Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt với đội tuyển bóng chuyền nữ. Tuy nhiên, VFV sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức hệ thống thi đấu tốt hơn.

Mục tiêu trọng tâm của VFV trong khóa 8 là phải giành được HCV SEA Games với đội tuyển nam hoặc nữ. Bóng chuyền bãi biển Việt Nam phải giành HCB tại kỳ Đại hội trên. Ở sân chơi châu lục Asiad 20, bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt top 4 còn bóng chuyền nam nằm trong top 8.

Tại SEA Games 33 (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với các gương mặt như Trần Thị Thanh Thuý, Lâm Oanh, Như Quỳnh...đã lỡ cơ hội giành tấm HCV khi thua nghẹt thở chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết.

#Đội tuyển bóng chuyền nữ #Trần Thị Thanh Thuý #Liên đoàn bóng chuyền #SEA Games 33 #Asiad 20

