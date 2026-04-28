Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng U17 châu Á 2026

Vĩnh Xuân

TPO - TV360 chính thức trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn Giải vô địch bóng đá U17 nam châu Á 2026 (AFC U17 Asian Cup 2026) – bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen – những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp vào tứ kết và cũng là điều kiện cần để đến với giải U17 World Cup 2026.

TV360 thông báo chính thức trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn AFC U.17 Asian Cup 2026 – bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết, điều chưa từng có tiền lệ đối với một giải đấu trẻ cấp châu lục.

Đại diện TV360, bà Hồ Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV360, chia sẻ:

“Việc đồng hành cùng AFC không chỉ là câu chuyện bản quyền. TV360 hướng tới trở thành nền tảng số góp phần phát triển hệ sinh thái bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ – nơi tạo nên tương lai của thể thao Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn mang các giải đấu châu lục đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn xa hơn”.

Toàn bộ các trận đấu của AFC U17 Asian Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360, hỗ trợ đa nền tảng từ TV thông minh, điện thoại di động đến máy tính bảng.

Không chỉ dừng lại ở phát sóng, TV360 sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu, thông tin bên lề và các nội dung liên quan, giúp người hâm mộ theo dõi giải đấu một cách đầy đủ và thuận tiện nhất.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026 mới đây, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại U17 Malaysia 3-0 ở trận chung kết.

Vĩnh Xuân
#U17 Việt Nam #Cristiano Roland #U17 châu Á 2026 #U17 Đông Nam Á #Malaysia #bản quyền phát sóng

