Thể thao

FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Theo The Athletic, FIFA dự tính sẽ thay đổi về quy định phạt thẻ vàng. Dự kiến tất cả các thẻ vàng sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc vòng bảng và sau vòng tứ kết World Cup 2026. Thay đổi này để giảm thiểu nguy cơ cầu thủ bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp.

Theo quy định mới, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng ở 2 thời điểm quan trọng: sau khi kết thúc vòng bảng và sau khi kết thúc vòng tứ kết. Trước đây, quy định cũ thường chỉ xóa thẻ sau vòng tứ kết, khiến nhiều cầu thủ đối mặt với nguy cơ lỡ các trận cầu quan trọng do tích lũy thẻ từ tận vòng bảng.

Tuy nhiên với thể thức thi đấu mới, các đội bóng sẽ phải chơi nhiều trận hơn để tiến sâu vào chung kết. Việc duy trì hệ thống tích lũy thẻ vàng như cũ sẽ tạo ra áp lực tâm lý quá lớn và khiến các trận đấu mất đi những trụ cột vì những lỗi không quá nghiêm trọng.

Ví dụ 1 cầu thủ nếu dính 1 thẻ vàng từ vòng bảng sẽ phải chịu áp lực tránh thẻ trong suốt chặng đường còn lại, khiến họ không thể ra sân với tư tưởng thoải mái cống hiến.

Các tuyển thủ sẽ được giảm bớt nguy cơ treo giò

Nếu đề xuất được thông qua, cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng sau giai đoạn vòng bảng và sau vòng tứ kết. Điều này có nghĩa một cầu thủ chỉ bị treo giò vì tích lũy thẻ nếu nhận 2 thẻ vàng ở 3 trận vòng bảng, hoặc nhận 2 thẻ trong 3 vòng knock-out đầu tiên trước bán kết (vòng 1/16, 1/8 và tứ kết). Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận, nhiều hơn hẳn so với các kỳ trước.

Động thái này được xem là cách FIFA bảo vệ chất lượng chuyên môn của giải đấu. Trong các kỳ World Cup, không ít đội từng chịu thiệt khi trụ cột bị treo giò ở vòng knock-out vì những thẻ vàng tích lũy. Với lịch thi đấu dày hơn, quy định cũ có thể khiến nhiều cầu thủ quan trọng phải nghỉ ở giai đoạn quyết định.

Tuy nhiên, thay đổi mới nhất (nếu được thông qua) cũng có thể tạo ra tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc xóa thẻ nhiều hơn giúp giải đấu hấp dẫn hơn, tránh các án treo giò đáng tiếc. Ngược lại, cũng có lo ngại rằng cầu thủ sẽ chơi rắn hơn nếu biết mình có cơ hội “sạch” thẻ sau vòng bảng.

#World Cup 2026 #FIFA #thẻ vàng #luật bóng đá #án treo giò #vòng knock-out #The Athletic #bóng đá thế giới #treo giò #trọng tài #48 đội

