Thể thao

Tuyển Indonesia sớm công bố đội hình cho ASEAN Cup 2026: Vắng dàn sao châu Âu

Đặng Lai

TPO - Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, danh sách này thiếu vắng hàng loạt cái tên đình đám đang thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Họ gọi chủ yếu cầu thủ nội địa.

Thay vì triệu tập những "viện binh" chất lượng từ lục địa già như Jay Idzes, Kevin Dijks…, HLV John Herdman đã quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ đang chơi bóng trong nước và khu vực.

Đó là Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman hay Saddil Ramadani... Chỉ có 1 người đang chơi bóng ở nước ngoài trong danh sách này. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các nhân tố mới như Jens Raven hay Eka Pratama…

Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho Indonesia. Tổng cộng 23 cầu thủ sẽ bước vào đợt tập huấn cường độ cao để sàng lọc ra bộ khung tối ưu nhất cho giải vô địch Đông Nam Á.

Đây được xem là một bước đi đầy tính toán nhằm xây dựng một tập thể có sự gắn kết và am hiểu lối chơi chung, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các cá nhân đơn lẻ thường gặp khó khăn trong việc hội quân sớm do lịch thi đấu dày đặc tại CLB.

Indonesia sẽ đặt niềm tin vào dàn sao nội địa

Việc không có được lực lượng mạnh nhất từ châu Âu đặt ra bài toán khó cho vị thuyền trưởng người Anh. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia nhận định rằng đây là cơ hội để các cầu thủ nội chứng minh năng lực và bản lĩnh.

“Mục tiêu của PSSI không gì khác ngoài việc cạnh tranh ngôi vương, đặc biệt là khi họ nằm chung bảng đấu đầy duyên nợ với đội tuyển Việt Nam”, Bola nhận định.

Đợt tập trung sẽ kéo dài từ ngày 26/5 đến 30/5, trước tiên là dành cho các trận đấu thuộc chuỗi FIFA Days, sau đó là dự ASEAN Cup 2026, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 7.

Quyết định về nhân sự của PSSI phản ánh thực tế rằng AFF/ASEAN Cup không nằm trong hệ thống FIFA Days, khiến việc triệu tập các cầu thủ đang đá tại châu Âu trở nên vô cùng gian nan. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu đội hình thuần nội này có thể tạo nên bất ngờ hay sẽ lại thất bại nặng nề như ASEAN Cup 2024, nơi mà Indonesia bị loại từ vòng bảng.

Ảnh: ASEAN FOOTBALL
