Thể thao

PSG tạo hàng loạt cột mốc lịch sử sau chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich

Đặng Lai

TPO - Trận bán kết lượt đi Champions League rạng sáng nay tại Parc des Princes đã đi vào lịch sử như một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất. Chiến thắng 5-4 trước Bayern không chỉ mang lại lợi thế cho PSG mà còn giúp đại diện Pháp thiết lập các cột mốc vô tiền khoáng hậu.

r1647624-1296x729-16-9.jpg

Đầu tiên, PSG vừa cán mốc 100 trận thắng tại Champions League. Để chạm đến con số 100, PSG đã trải qua một hành trình dài đầu tư và nỗ lực không ngừng. Trên hành trình đã qua, họ đã khuất phục hàng loạt cái tên đáng gờm như Chelsea, Liverpool...

Con số này chứng minh cho vị thế đương kim vô địch Champions League của PSG. Ngoài việc gia nhập nhóm các đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu có số trận thắng từ 100 trở lên, PSG còn lập kỷ lục về số bàn thắng trong một trận bán kết.

Với tổng cộng 9 pha lập công được ghi, trận PSG thắng Bayern 5-4 vừa trở thành trận bán kết lượt đi có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League. Sự bùng nổ của những ngôi sao như Dembélé, Kvaratskhelia phía PSG hay Harry Kane, Olise phía Bayern đã phá vỡ mọi quy luật thực dụng thường thấy ở các vòng knock-out đầy toan tính trước kia.

bayern-psg-6.jpg
Bayern đã áp đảo PSG về đối đầu trước khi gục ngã 4-5 ở Parc des Princes

Chiến thắng vừa qua cũng giúp PSG chấm dứt chuỗi thành tích đối đầu buồn tẻ trước Bayern Munich. Trước đó, đại diện nước Đức luôn được coi là "hung thần" của PSG khi thắng 5 trong 6 lần chạm trán gần nhất. Ở cuộc đụng độ thuộc vòng phân hạng mùa này, Bayern cũng hạ PSG 2-1 ngay tại Parc des Princes.

Việc ghi tới 5 bàn vào lưới Manuel Neuer đã giúp PSG tạm trả món nợ trước Bayern. Nó không chỉ mang lại lợi thế về tỷ số mà còn chấm dứt giai đoạn "đói kém" của họ trước Hùm xám, qua đó đem lại cú hích tinh thần lớn trước trận lượt về tại Allianz Arena vào ngày 7/5 tới.

Mặc dù để thủng lưới 4 bàn trên sân nhà là một tín hiệu đáng lo ngại cho hàng thủ, nhưng với phong độ tấn công hủy diệt (ghi 17 bàn trong 4 trận gần nhất tại Cúp C1), người hâm mộ Paris hoàn toàn có quyền mơ về trận chung kết tại Munich.

Cột mốc cuối cùng là việc Luis Enrique chinh phục 50 trận thắng ở Champions League. Thắng lợi này giúp ông cán mốc 50 chiến thắng chỉ sau 77 trận cầm quân tại đấu trường số 1 lục địa già, trở thành HLV chinh phục 50 trận thắng nhanh nhất lịch sử.

