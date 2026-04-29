Man City không được đổi lịch, Arsenal chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch

TPO - Man City đã phải nhận một cú sốc trong cuộc đua giành chức vô địch, sau khi Premier League bác bỏ yêu cầu hoán đổi lịch thi đấu để giảm bớt áp lực cho lịch trình của họ.

Đội bóng của Pep Guardiola hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm nhưng còn một trận chưa đấu với Crystal Palace, tuy nhiên thời gian diễn ra trận đấu gây ra tranh cãi lớn.

Lịch thi đấu của Man City trở nên phức tạp hơn do họ đã tiến vào chung kết FA Cup (diễn ra vào ngày 16/5), đồng nghĩa với việc trận đấu tại vòng 37 Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth vào ngày 17/5 cũng phải dời lịch.

Trong khi đó, Crystal Palace cũng bận đá bán kết Cúp C3 châu Âu khiến ban tổ chức chỉ còn duy nhất một tuần phù hợp để xếp lịch đá bù cho hai đội. Theo kế hoạch, Man City sẽ phải gặp Crystal Palace vào ngày 13/5, chỉ 3 ngày trước trận chung kết FA Cup. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu với Bournemouth vào ngày 19/5 trước khi chơi trận hạ màn mùa giải với Aston Villa vào ngày 24/5.

Cho rằng lịch trình này quá nặng, Man City đã gửi đề xuất hoán đổi lịch thi đấu với Palace và Bournemouth để có thêm ngày nghỉ. Cụ thể, Man City muốn gặp Bournemouth trước vào ngày 12/5 và gặp Crystal Palace vào ngày 19 hoặc 20/5. Nếu được đồng ý, đội bóng của Pep Guardiola không chỉ có thêm thời gian hồi phục mà còn được chơi 2 trận cuối cùng trên sân nhà, qua đó chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Tuy nhiên, mong muốn của Man City đã bị gạt bỏ. Tối qua, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận trận đấu bù giữa The Citizens và Crystal Palace sẽ diễn ra vào ngày 13/5 (giờ Anh – 02h00 ngày 14/5 theo giờ Việt Nam). Điều đó có nghĩa Man City sẽ phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong vòng 7 ngày, bao gồm trận chung kết FA Cup với Chelsea tại Wembley.

Bất lợi của Man City là lợi thế cho Arsenal. Với việc Man City thi đấu muộn ở vòng 35 sắp tới, Arsenal có thể nới rộng khoảng cách lên 6 điểm nếu thắng Fulham và gia tăng áp lực lên đối thủ.

Dù vậy, Arsenal cũng có vấn đề của riêng họ. Pháo thủ vẫn còn 2 trận bán kết hứa hẹn rất căng thẳng với Atletico Madrid ở Champions League và đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lực lượng trong giai đoạn cuối mùa giải.