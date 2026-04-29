Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Man City không được đổi lịch, Arsenal chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch

A Phi

TPO - Man City đã phải nhận một cú sốc trong cuộc đua giành chức vô địch, sau khi Premier League bác bỏ yêu cầu hoán đổi lịch thi đấu để giảm bớt áp lực cho lịch trình của họ.

ap26109559677242.jpg
Man City có lịch trình dày đặc ở giai đoạn cuối mùa. Ảnh: AP

Đội bóng của Pep Guardiola hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm nhưng còn một trận chưa đấu với Crystal Palace, tuy nhiên thời gian diễn ra trận đấu gây ra tranh cãi lớn.

Lịch thi đấu của Man City trở nên phức tạp hơn do họ đã tiến vào chung kết FA Cup (diễn ra vào ngày 16/5), đồng nghĩa với việc trận đấu tại vòng 37 Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth vào ngày 17/5 cũng phải dời lịch.

Trong khi đó, Crystal Palace cũng bận đá bán kết Cúp C3 châu Âu khiến ban tổ chức chỉ còn duy nhất một tuần phù hợp để xếp lịch đá bù cho hai đội. Theo kế hoạch, Man City sẽ phải gặp Crystal Palace vào ngày 13/5, chỉ 3 ngày trước trận chung kết FA Cup. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu với Bournemouth vào ngày 19/5 trước khi chơi trận hạ màn mùa giải với Aston Villa vào ngày 24/5.

Cho rằng lịch trình này quá nặng, Man City đã gửi đề xuất hoán đổi lịch thi đấu với Palace và Bournemouth để có thêm ngày nghỉ. Cụ thể, Man City muốn gặp Bournemouth trước vào ngày 12/5 và gặp Crystal Palace vào ngày 19 hoặc 20/5. Nếu được đồng ý, đội bóng của Pep Guardiola không chỉ có thêm thời gian hồi phục mà còn được chơi 2 trận cuối cùng trên sân nhà, qua đó chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Tuy nhiên, mong muốn của Man City đã bị gạt bỏ. Tối qua, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận trận đấu bù giữa The Citizens và Crystal Palace sẽ diễn ra vào ngày 13/5 (giờ Anh – 02h00 ngày 14/5 theo giờ Việt Nam). Điều đó có nghĩa Man City sẽ phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong vòng 7 ngày, bao gồm trận chung kết FA Cup với Chelsea tại Wembley.

Bất lợi của Man City là lợi thế cho Arsenal. Với việc Man City thi đấu muộn ở vòng 35 sắp tới, Arsenal có thể nới rộng khoảng cách lên 6 điểm nếu thắng Fulham và gia tăng áp lực lên đối thủ.

Dù vậy, Arsenal cũng có vấn đề của riêng họ. Pháo thủ vẫn còn 2 trận bán kết hứa hẹn rất căng thẳng với Atletico Madrid ở Champions League và đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lực lượng trong giai đoạn cuối mùa giải.

A Phi
#Arsenal #Man City #lịch thi đấu #Ngoại hạng Anh

