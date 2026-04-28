Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Perez dọn đường cho Mourinho trở lại Real Madrid

Hương Ly

TPO - Chủ tịch Florentino Perez muốn Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu nhưng một số thành viên trong giới thượng tầng Real phản đối.

jose-mourinhojpg.jpg

Đây là thông tin mới nhất được tiết lộ từ ký giả David Ornstein của The Athletic. Bất chấp các quan điểm trái chiều từ Hội đồng Quản trị Real, Chủ tịch Perez vẫn quyết tâm tái hợp với Mourinho ở kỳ chuyển nhượng hè này. Như vậy, đúng như tin đồn từ báo chí Tây Ban Nha, việc Mourinho dẫn dắt Real lần 2 không phải là đòn hỏa mù.

Theo Marca, Real không có nhiều lựa chọn chất lượng cho vị trí HLV. Jurgen Klopp là ưu tiên số 1 của "Kền kền trắng" nhưng chiến lược gia người Đức chỉ muốn dẫn dắt tuyển Đức. Zinedine Zidane nhiều khả năng thế chỗ Didier Deschamps ở tuyển Pháp sau World Cup 2026. Một số ứng viên khác như Mauricio Pochettino sẵn sàng cập bến Bernabeu nhưng năng lực bị hoài nghi.

Mourinho đang dẫn dắt CLB Benfica. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha cho biết "Người đặc biệt" đã sẵn sàng rời Benfica sau mùa này và trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao ở một CLB lớn.

13 năm trước, Chủ tịch Perez từng đứng ra thuyết phục Mourinho ở lại Madrid. Người đứng đầu của Real khuyên nhủ Mourinho: "Này Mou, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua rồi. Đây là lúc thành công sẽ đến với chúng ta".

Khi đó, Mourinho chia con tim thành 2 nửa. Một bên là giấc mơ chinh phục Champions League cùng Real còn dang dở. Bên còn lại là lời mời của Roman Abramovich. Sau cùng, "Người đặc biệt" quyết định trở lại Chelsea. Ngay mùa giải tiếp theo, Real vô địch Champions League. Mourinho dần chật vật tại Chelsea, sau đó gia nhập MU và bắt đầu một giai đoạn dài khủng hoảng.

Kể từ ngày rời xa Real, Mourinho phiêu bạt qua 6 CLB. Đi đến đâu, "Người đặc biệt" gặp bất ổn ở đó. Từ vị thế được sánh ngang với Pep Guardiola từ 13 năm trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dần bị bỏ lại phía sau. Trong những năm gần đây, không còn ai nhắc đến Mourinho với tư cách là HLV hàng đầu nữa.

Sẽ ra sao nếu Mourinho tái hợp Real ở thời điểm này? Đó sẽ là dấu hỏi chấm rất lớn nhưng cũng là cuộc tái ngộ đầy thú vị. Mourinho vẫn là HLV có cá tính mạnh và sử dụng rất tốt các quân bài chuyên đá phòng ngự phản công. Biết đâu đấy với Vinicius, Mbappe, Bellingham, Valverde, "Người đặc biệt" sẽ làm nên chuyện một lần nữa.

#Jose Mourinho #Real Madrid #HLV #Chủ tịch Perez #Bóng đá #chuyển nhượng #real chọn HLV

