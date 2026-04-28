Perez dọn đường cho Mourinho trở lại Real Madrid

Đây là thông tin mới nhất được tiết lộ từ ký giả David Ornstein của The Athletic. Bất chấp các quan điểm trái chiều từ Hội đồng Quản trị Real, Chủ tịch Perez vẫn quyết tâm tái hợp với Mourinho ở kỳ chuyển nhượng hè này. Như vậy, đúng như tin đồn từ báo chí Tây Ban Nha, việc Mourinho dẫn dắt Real lần 2 không phải là đòn hỏa mù.

Theo Marca, Real không có nhiều lựa chọn chất lượng cho vị trí HLV. Jurgen Klopp là ưu tiên số 1 của "Kền kền trắng" nhưng chiến lược gia người Đức chỉ muốn dẫn dắt tuyển Đức. Zinedine Zidane nhiều khả năng thế chỗ Didier Deschamps ở tuyển Pháp sau World Cup 2026. Một số ứng viên khác như Mauricio Pochettino sẵn sàng cập bến Bernabeu nhưng năng lực bị hoài nghi.

Mourinho đang dẫn dắt CLB Benfica. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha cho biết "Người đặc biệt" đã sẵn sàng rời Benfica sau mùa này và trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao ở một CLB lớn.

13 năm trước, Chủ tịch Perez từng đứng ra thuyết phục Mourinho ở lại Madrid. Người đứng đầu của Real khuyên nhủ Mourinho: "Này Mou, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua rồi. Đây là lúc thành công sẽ đến với chúng ta".

Khi đó, Mourinho chia con tim thành 2 nửa. Một bên là giấc mơ chinh phục Champions League cùng Real còn dang dở. Bên còn lại là lời mời của Roman Abramovich. Sau cùng, "Người đặc biệt" quyết định trở lại Chelsea. Ngay mùa giải tiếp theo, Real vô địch Champions League. Mourinho dần chật vật tại Chelsea, sau đó gia nhập MU và bắt đầu một giai đoạn dài khủng hoảng.

Kể từ ngày rời xa Real, Mourinho phiêu bạt qua 6 CLB. Đi đến đâu, "Người đặc biệt" gặp bất ổn ở đó. Từ vị thế được sánh ngang với Pep Guardiola từ 13 năm trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dần bị bỏ lại phía sau. Trong những năm gần đây, không còn ai nhắc đến Mourinho với tư cách là HLV hàng đầu nữa.

Sẽ ra sao nếu Mourinho tái hợp Real ở thời điểm này? Đó sẽ là dấu hỏi chấm rất lớn nhưng cũng là cuộc tái ngộ đầy thú vị. Mourinho vẫn là HLV có cá tính mạnh và sử dụng rất tốt các quân bài chuyên đá phòng ngự phản công. Biết đâu đấy với Vinicius, Mbappe, Bellingham, Valverde, "Người đặc biệt" sẽ làm nên chuyện một lần nữa.