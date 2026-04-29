U17 Triều Tiên rút lui phút chót, U17 Việt Nam đối mặt thử thách kép ở giải châu Á

TPO - Chỉ còn khoảng một tuần trước ngày khởi tranh, giải U17 châu Á 2026 đã bất ngờ biến động khi đội tuyển U17 Triều Tiên chính thức rút lui. Quyết định này buộc Liên đoàn Bóng đá châu Á phải điều chỉnh cấu trúc giải đấu, đồng thời kéo theo hàng loạt tác động đến cuộc đua giành vé dự World Cup U17, trong đó có U17 Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, bảng D gồm bốn đội: Triều Tiên, Uzbekistan, Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên, sau khi Triều Tiên rút lui, bảng đấu này chỉ còn ba đội và sẽ không có phương án bổ sung lực lượng thay thế do thời gian quá gấp. Điều này đồng nghĩa các đội ở bảng D sẽ thi đấu ít trận hơn so với các bảng còn lại.

Về lý thuyết, 8 đội lọt vào tứ kết sẽ giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026. Ngoài ra, nếu chủ nhà của giải U17 World Cup 2026 Qatar vượt qua vòng bảng, một suất bổ sung có thể được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, việc bảng D chỉ còn ba đội khiến bài toán so sánh các đội hạng ba trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh đó, AFC nhiều khả năng sẽ áp dụng phương án loại bỏ kết quả thi đấu với đội xếp cuối ở bảng nhằm đảm bảo tính công bằng (thường áp dụng khi các bảng có số đội không đều nhau). Đây là điểm bất lợi tiềm ẩn cho những đội như U17 Việt Nam, bởi có thể giảm đi lợi thế về điểm số hoặc hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong đó, U17 Hàn Quốc vẫn được đánh giá vượt trội với bề dày thành tích, thường xuyên tiến sâu tại các kỳ giải trước. Điều này khiến cuộc cạnh tranh suất đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ tập trung vào cuộc đua vị trí nhì bảng với UAE và Yemen.

Trong trường hợp không thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu, U17 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất, kịch bản vốn đã khó, nay càng trở nên khắc nghiệt hơn sau biến động từ bảng D.

Dù vậy, với cú hích tinh thần từ chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng. Vấn đề nằm ở chỗ, họ không chỉ cần thi đấu tốt, mà còn phải tính toán kỹ lưỡng từng trận đấu trong một giải đấu mà cục diện đã trở nên khó lường ngay từ trước giờ bóng lăn.