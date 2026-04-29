Điều gì làm nên trận bán kết điên rồ giữa PSG và Bayern?

Hương Ly

TPO - 9 bàn thắng, rất nhiều siêu phẩm được ghi ở sân Công viên các Hoàng tử và một loạt pha bóng đỉnh cao của các ngôi sao, PSG và Bayern đã tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn bậc nhất lịch sử Champions League.

"Số đông kỳ vọng vào trận bán kết căng thẳng giữa PSG và Bayern, như những gì thường xảy ra tại giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu. Nhưng thứ mà chúng ta nhận lại là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao đầy cảm hứng", The Guardian bình luận.

Trang báo hàng đầu tại Anh viết tiếp: "Thông thường, các trận đấu có tỷ số 5-4 sẽ hỗn loạn. Nhưng trận đấu này lại diễn ra gọn ghẽ, sắc lạnh và gần như có trật tự trong từng nhịp ăn miếng trả miếng. Nó được lấp đầy bởi những khoảnh khắc tỏa sáng liên tục, thay phiên nhau xuất hiện: từ sự tinh tế nhẹ như lông hồng của Michael Olise - cầu thủ tiến bộ vượt bậc nhất châu Âu, cho đến những màn ngẫu hứng đậm chất jazz sâu lắng của Khvicha Kvaratskhelia".

Một trận đấu quy tụ những quái kiệt tấn công hàng đầu của bóng đá châu Âu hiện tại. Ở đội hình PSG là đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele có phong độ cao nhất và Khvicha Kvaratskhelia đang ở giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Phần sân bên kia là bộ ba Kane - Olise - Diaz đã ghi tổng 99 bàn từ đầu mùa này.

Cả PSG và Bayern không muốn nhập cuộc trong tâm thế phòng ngự hoặc chủ động chơi chậm để thăm dò. Cả 2 lao vào mặt trận tấn công như những con "thiêu thân" với tham vọng nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số. Sau 45 phút đầu tiên, PSG và Bayern cống hiến màn đôi công nghẹt thở. Tốc độ chóng mặt của trận đấu tiếp tục duy trì ở hiệp 2 khi PSG và Bayern chấp nhận mọi rủi ro phòng ngự để cùng dâng cao đội hình để chơi "ăn miếng, trả miếng".

Đúng như tuyên bố của Luis Enrique, PSG là đội mạnh nhất hiện tại. Dembele và các đồng đội đã chơi tuyệt hay trên sân nhà, liên tục khoan vỡ hệ thống phòng ngự chắc chắn của Bayern để có 2 lần vượt lên dẫn với cách biệt 2 bàn và 3 bàn. Song, Bayern cũng đặc biệt xuất sắc để vực dậy trong tình thế khó và kéo tổng tỷ số trở lại với cách biệt một bàn.

"Trận đấu vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Cả 2 CLB cùng tạo nên cuộc đấu kinh điển, không có gì để bàn cãi", The Athletic viết.

Tờ Le Parisien của Pháp ca ngợi: "Đây mãi mãi là trận đấu đi vào lịch sử bóng đá thế giới, một bảo tàng của những câu chuyện kỳ diệu trong bóng đá". Tờ Bild khen ngợi: "Đây là lịch sử của Champions League, của bóng đá thế giới".

Hãy nhìn qua về góc độ thống kê trận đấu. PSG cầm bóng ít hơn (46%) nhưng dứt điểm nhiều hơn (14 so với 10 của Bayern). Hàng tiền vệ hoàn hảo của Luis Enrique với Zaire-Emery, Vitinha và Joao Neves chơi dưới cơ bộ ba Pavlovic, Kimmich, Musiala ở một số thời điểm. Bayern thực hiện tổng cộng 491 đường chuyền, nhiều hơn 100 lần so với PSG.

PSG tạo ra 1,9 xG (bàn thắng kỳ vọng), trong khi xG của Bayern là 3.06. Chỉ số này phản ánh rõ cái cách PSG và Bayern ghi bàn ở bán kết lượt đi. Với Bayern là sự hiệu quả gần như tuyệt đối khi có cơ hội. PSG thì cần các pha dứt điểm xuất thần để chuyển hóa thành bàn, vượt xa tính toán khả năng thành công từ máy tính.

Điển hình như 2 bàn thắng của Kvaratskhelia. Ở bàn đầu tiên, số 7 của PSG cầm bóng độc diễn và cứa lòng. Đến bàn thứ 2, Kvaratskhelia sút ngay nhịp chạm đầu tiên và ghi bàn đầy cảm xúc. Cú đánh đầu thành bàn của Joao Neves cũng thực hiện ở tư thế rất khó.

PSG tạo ra một big chances scored (cơ hội mười mươi) để ghi bàn, đó là tình huống Dembele sút tung lưới Bayern ở phút 58. Trong khi đó, Bayern tạo ra đến 3 cơ hội mươi mươi và có 2 tình huống chuyển hóa thành bàn thắng.

PSG đầy lạnh lùng và bùng nổ từ đôi chân ma thuật của các ngôi sao tấn công. Bayern bình tĩnh và bản lĩnh khi bị dồn vào thế khó. Hai yếu tố tạo thành bức tranh đối lập đầy cuốn hút tại sân Công viên các Hoàng tử, là đẳng cấp và bản lĩnh thép của 2 CLB mạnh nhất châu Âu hiện tại.

HLV Vincent Kompany phải theo dõi trận bán kết lượt đi từ khán đài. Thuyền trưởng Bayern hài lòng khi các học trò của ông rút ngắn tỷ số xuống 4-5 sau trận lượt đi. Trên lý thuyết, cơ hội vào chung kết nghiêng về "Hùm xám" khi trận lượt về diễn ra ở Allianz Arena. Kompany đã phát đi thông điệp: "Ai mệt mỏi hãy ở nhà, nhường vé cho người khỏe mạnh hơn. Chúng tôi muốn sân Allianz Arena lấp đầy 75.000 chỗ ngồi và tạo nên không khí nghẹt thở".

Hương Ly
