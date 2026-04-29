Thể thao

Người hâm mộ không muốn xem Arsenal thi đấu sau 'trận đấu thế kỷ' PSG vs Bayern

A Phi

TPO - Người hâm mộ bóng đá đang cho rằng họ nên bỏ qua trận bán kết Champions League giữa Arsenal và Atletico Madrid sau khi xem “trận đấu thế kỷ” giữa PSG và Bayern Munich.

PSG tạo ra màn rượt đuổi khó tin với Bayern. Ảnh: AP

Mikel Arteta sẽ đối đầu với Diego Simeone tại Tây Ban Nha vào rạng sáng mai để tranh giành cơ hội tiến gần hơn đến trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ trung lập cho rằng họ nên… đi ngủ thay vì xem trận đấu này, đặc biệt sau những gì họ được chứng kiến ở màn trình diễn giữa PSG và Bayern Munich đêm qua.

Trận bán kết lượt đi giữa PSG và Bayern Munich là hiện thân của nghệ thuật bóng đá đẹp mắt, với 9 bàn thắng được ghi trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính 5-4. Trong số 9 bàn thắng đó, 5 bàn được ghi trong hiệp một, điều này đánh dấu trận đấu đầu tiên trong lịch sử giải đấu có nhiều bàn thắng được ghi trong hiệp một đến vậy.

Đây cũng là trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu, khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu mãn nhãn. Không chỉ cổ động viên của hai đội, mà phần đông người hâm mộ trung lập cũng đồng ý đây là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Champions League. Một số người còn ví von màn trình diễn giữa hai đội tạo nên “trận đấu thế kỷ” ở cấp CLB.

Cũng vì PSG và Bayern Munich tạo ra 90 phút trên cả mong đợi, nhiều người hâm mộ cảm thấy lo ngại khi phải xem… màn so tài giữa Atletico Madrid và Arsenal vào rạng sáng mai. Cả hai đội bóng này đều nổi tiếng với lối chơi thực dụng, hứa hẹn tạo ra trận đấu căng thẳng nhưng nhàm chán và ít bàn thắng.

Mikel Arteta chịu nhiều chỉ trích vì lối chơi thực dụng của Arsenal. Ảnh: AP

Để so sánh, 9 bàn thắng trong 90 phút của PSG và Bayern nhiều hơn tổng số bàn thắng trong 5 trận gần nhất của Arsenal. Trong khi người hâm mộ Arsenal và Atletico đương nhiên sẽ theo dõi để cổ vũ cho câu lạc bộ của họ, thì những người trung lập và các đối thủ lại tự hỏi liệu việc này có ý nghĩa gì không.

Nhiều người lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại Arsenal và Atletico Madrid sẽ làm hỏng cảm xúc của họ. Một người viết: “UEFA nên hủy trận bán kết còn lại, tôi thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa”.

Một người khác châm biếm: “Arteta và Simeone chắc đang cười hả hê lắm. Ngày mai, họ sắp sửa làm chúng ta choáng ngợp đấy”.

Người thứ ba nói: “Dù ngày mai các bạn được xem điều gì thì cũng không dễ chịu đâu. Vì vậy, hãy tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc của hôm nay đi nhé”.

Người khác đề nghị: “Kiến nghị trận đấu giữa Arsenal và Atletico được diễn ra không khán giả vào ngày mai”.

Người thứ năm nói thêm: “Trận đấu đó không đáng được phát sóng trên truyền hình, nó sẽ làm người xem nhức mắt”.

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Arsenal diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 và được tường thuật trực tiếp trên TPO.

