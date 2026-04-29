Tranh cãi gay gắt xung quanh quả phạt đền giúp PSG thắng Bayern

TPO - Màn trình diễn hoàn hảo của PSG và Bayern Munich ở trận bán kết Champions League rạng sáng nay vẫn có một vết gợn lớn. Đó là tranh cãi xung quanh quả phạt đền giúp PSG vượt lên dẫn trước 3-2 ở cuối hiệp một.

Tình huống Davies bị thổi phạt đền. Ảnh chụp màn hình

PSG và Bayern Munich đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số điên rồ kết thúc với chiến thắng 5-4 cho đội bóng Pháp. PSG thủng lưới trước ở phút 17, nhưng nhanh chóng vượt lên nhờ 2 bàn thắng của Kvaratskhelia và Joao Neves. Đến phút 41, Olise tỏa sáng cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Đúng vào thời điểm được xem là bước ngoặt của trận đấu, PSG được hưởng phạt đền từ một tình huống gây tranh cãi. Dembele thực hiện thành công và giúp PSG dẫn trước 3-2 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Đầu hiệp 2, Kvaratskhelia và Dembele liên tiếp ghi thêm 2 bàn đưa PSG vượt lên dẫn sâu 5-2, nhưng Bayern kịp thời rút ngắn khoảng cách xuống 4-5 nhờ công Upamecano và Diaz.

Ngay cả khi PSG không thể thắng đậm Bayern ở trận này, tình huống phạt đền cuối hiệp 1 vẫn tạo ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội và giữa các chuyên gia bóng đá. Ở pha bóng đó, Dembele sút bóng trúng tay Davies trong vòng cấm Bayern, nhưng hậu vệ người Canada đã để tay khép sát người và bóng chạm đùi anh trước khi bật lên tay.

Ban đầu, trọng tài Sandro Schaerer bỏ qua tình huống này nhưng tổ VAR yêu cầu ông xem lại video quay chậm bên ngoài sân. Sau cùng, Sandro Schaerer thay đổi quyết định và thổi phạt đền cho PSG.

Trong chương trình bình luận của Amazon Prime, chuyên gia khách mời Mark Clattenburg cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm và cựu tiền đạo Alan Shearer chung quan điểm.

Davies vung tay ra quá xa

Alan Shearer nói: “Tôi cảm thấy rất vô lý. Bóng đá chạm chân cậu ấy trước khi bật vào tay, rõ ràng cậu ấy không thể làm gì khác. Nếu bóng đi thẳng vào tay cậu ấy thì đó là lỗi rõ ràng, nhưng tình huống này hoàn toàn khác. Tôi nghĩ các trọng tài tự làm khó mình trong suốt những năm qua vì các tình huống lỗi dùng tay chơi bóng”.

Wayne Rooney đồng ý và nói thêm: “Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Tay cậu ấy để sau lưng và di chuyển ra khi quả tạt đến, nhưng bóng chạm vào đùi phải của cậu ấy rồi đập vào cánh tay. Có lẽ ở cúp châu Âu có quy định khác”.

Tuy vậy, cũng có những ý kiến đồng tình với quyết định của tổ trọng tài. Một tài khoản trên X phân tích: “Davies giấu tay sau lưng, nhưng lại vung tay ra khi Dembele tạt bóng và tạo ra tư thế tay không tự nhiên để cản đường đi của trái bóng. Vì vậy, khả năng bị thổi phạt cao hơn là ngược lại”.