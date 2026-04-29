Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U17 Việt Nam 'tổng duyệt' lực lượng, sẵn sàng chinh phục giải châu Á 2026

Trọng Đạt

TPO - Sau trận đấu tập nội bộ sáng 29/4, HLV Cristiano Roland sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia, mở ra hành trình chinh phục tấm vé World Cup.

Sáng 29/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội Trẻ Hà Nội tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Đây được xem là màn “tổng duyệt” quan trọng để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện đưa ra những quyết định cuối cùng về lực lượng tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Không đơn thuần là một trận đấu tập, cuộc đối đầu với đội Trẻ Hà Nội mang ý nghĩa sàng lọc và đánh giá toàn diện. Từng vị trí, từng cá nhân đều được “soi” kỹ về phong độ, thể trạng cũng như khả năng vận hành chiến thuật. Sau buổi tập này, danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được chốt, với những gương mặt được kỳ vọng sẽ đại diện cho bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5. Lịch trình đã được tính toán nhằm giúp các cầu thủ có thời gian thích nghi với múi giờ (chênh lệch 4 tiếng), điều kiện thời tiết và mặt sân trước khi giải đấu khởi tranh. Đây là yếu tố quan trọng, đặc biệt với lứa cầu thủ trẻ lần đầu thi đấu ở môi trường quốc tế có cường độ cao.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 22/5 với sự góp mặt của 16 đội tuyển hàng đầu khu vực, chia làm 4 bảng đấu. Đây không chỉ là sân chơi danh giá của bóng đá trẻ châu lục, mà còn là cánh cửa trực tiếp dẫn tới U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Lá thăm đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách với các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 Yemen (7/5), U17 Hàn Quốc (10/5) trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U17 UAE (14/5).

Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang khát khao một cột mốc lịch sử, hành trình tại giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để thế hệ cầu thủ mới khẳng định bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và viết tiếp giấc mơ World Cup, điều mà bóng đá Việt Nam vẫn đang chờ đợi ở cấp độ trẻ.

#U17 Việt Nam #VCK U17 châu Á #bóng đá trẻ #World Cup #Cristiano Roland #đội tuyển Việt Nam #Saudi Arabia

