Arsenal và Atletico chia điểm ở bán kết Champions League

TPO - Pháo thủ thành London hoà Atletico 1-1 trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Cả 2 bàn thắng trong trận đấu này đều được thực hiện từ các tình huống đá phạt đền.

foul HẾT GIỜ!!! Atletico Madrid 1-1 Arsenal Đúng như dự đoán, trận bán kết Champions League giữa Atletico và Arsenal diễn ra theo thế trận chặt chẽ và ít cơ hội mười mươi. Cả 2 bàn đều được ghi trên chấm 11m. report Molina sút vọt xà Phút 90+4: Hậu vệ Argentina dứt điểm cực căng, bóng chỉ đi cao hơn xà ngang vài centimet. time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ report Rice sút xa táo bạo Phút 90: Rice sút quyết đoán từ khoảng cách gần 30m nhưng bóng đi ra ngoài. substitution Arsenal thay người cuối Phút 86: Mosquera vào sân thay Ben White. report Không có phạt đền cho Arsenal Phút 81: Trọng tài xua tay nói không. var Trọng tài trực tiếp xem VAR để kiểm tra tình huống penalty Trọng tài thổi phạt đền cho Arsenal Phút 78: Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Eze ngã xuống sân. Một lần nữa, cầu thủ bị thổi phạt là Hancko. substitution Atletico thay người, Alvarez rời sân Phút 77: Simeone tung Baena vào sân thế chỗ Alvarez. report Arsenal gồng mình chống đỡ Phút 74: Atletico chơi mạo hiểm hơn để tăng áp lực tấn công. Các học trò của Simeone đang tạo thế trận áp đảo hoàn toàn. substitution Arsenal thay liền 3 người Phút 67: Saka, Trossard và Jesus vào sân. Martinelli, Madueke và Gyokeres rời sân. "Pháo thủ" đã thay triệt để hàng công. report Atletico đẩy mạnh áp lực tấn công Phút 64: Đội chủ nhà thi đấu hứng khởi từ khi ghi được bàn gỡ hòa 1-1. Atletico liên tục tạo ra cơ hội và đẩy Arsenal phải lui về sân nhà tập trung phòng ngự. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà Arsenal Phút 63: Cú sút đẹp mắt của Griezmann đánh bại Raya nhưng bóng dội xà đi ra ngoài. Sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục dứt điểm nguy hiểm. report Alvarez lăn lộn trên sân Phút 62: Alvarez nằm sân và gào thét sau pha va chạm với Declan Rice. Nhưng sau đó, không có điều bất thường xảy ra. substitution Arsenal tung Eze vào sân Phút 58: Odegaard bị rút ra sau những phút thi đấu mờ nhạt. goal VÀO!!! Alvarez ghi bàn gỡ 1-1 Phút 56: Alvarez sút phạt đền thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thủ môn Raya đã đứng chôn chân sau cú sút này. report Phạt đền cho Atletico var Atletico đòi phạt đền Phút 54: Bóng chạm tay Ben White. Trước áp lực của cầu thủ Atletico, trọng tài quyết định xem trực tiếp màn hình VAR. report KHÔNG VÀO!!! Raya, Gabriel cứu thua cho Arsenal Phút 53: Raya cản phá cú sút đầu tiên của Lookman. Sau đó, Griezmann dứt điểm cận thành nhưng bóng dội người Gabriel đi ra ngoài. report Alvarez sút phạt nguy hiểm Phút 50: Alvarez làm tung mành lưới Arsenal nhưng bóng đi ra ngoài. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP MỘT: Atletico 0-1 Arsenal time Hiệp một có 2 phút bù giờ goal VÀO!!! Gyokeres sút phạt đền thành công Phút 44: Gyokeres lạnh lùng đánh bại Jan Oblak trên chấm 11m. Arsenal vượt lên dẫn 1-0. report Phạt đền cho Arsenal Phút 43: Gyokeres ngã trong khu vực cấm địa và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trung vệ David Hancko đã phạm lỗi với tiền đạo người Thụy Điển. report Thế trận cân bằng Phút 31: Chỉ số cầm bóng và dứt điểm của 2 CLB đang tương đương nhau. Mỗi đội đã dứt điểm 3 lần và chưa chuyển hóa thành bàn. Đúng như dự đoán, thế trận trên sân Metropolitano diễn ra chặt chẽ và khan hiếm cơ hội, hoàn toàn trái ngược so với cặp bán kết còn lại. report Madueke sút táo bạo Phút 30: Tiếp tục là lời đáp trả của Arsenal. Madueke cầm bóng ngoặt vào trung lộ và dứt điểm đưa bóng đi chệch cột. report Alvarez đánh đầu vọt xà Phút 29: Alvarez chạy băng cắt và đánh đầu sau đường chuyền của Ruggeri nhưng bóng đi vọt xà. report Lời đáp trả của Arsenal Phút 15: Odegaard nhận bóng trong khu vực cấm địa của Atletico nhưng dứt điểm thất bại. Trước đó, Gyokeres đã rê bóng và tung đường chuyền thuận lợi cho đội trưởng. report David Raya cứu thua Phút 14: Alvarez xử lý khéo léo trước vùng cấm trước khu tung cú sút hiểm hóc. Thủ môn Raya đã bay người hết cỡ để cứu thua cho "Pháo thủ". report Cơ hội đầu tiên cho Arsenal Phút 6: Hincapie dứt điểm ra ngoài sau khi nhận đường chuyền từ Madueke. Trước đó, Madueke rê bóng vượt qua 2 cầu thủ Atletico ở cánh phải. report Atletico ép sân Phút 4: Những phút đầu tiên, bóng chỉ lăn ở phần sân của Arsenal. Các cầu thủ chủ nhà đang nhập cuộc hứng khởi. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát Arsenal report Đội hình xuất phát Atletico Madrid

Atletico bước vào trận bán kết lượt đi với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao sau khi loại Barcelona. Dưới thời Diego Simeone, đội bóng áo đỏ-trắng không còn bị đóng khung trong hình ảnh phòng ngự tiêu cực. Họ đã tiến hóa thành một cỗ máy tấn công hiệu quả, ghi tới 34 bàn tại Champions League mùa này - con số kỷ lục trong lịch sử CLB. Simeone cũng thẳng thắn thừa nhận: Atletico giờ sẵn sàng chơi đôi công nếu hoàn cảnh đòi hỏi.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh trước các đội bóng Anh vẫn là điều Atletico chưa thể xóa bỏ. Họ chỉ thắng 2/12 trận gần nhất trước đại diện Premier League tại cúp châu Âu, trong đó có thất bại nặng nề 0-4 trước chính Arsenal ở vòng phân nhánh. Đó là ký ức khó quên với Simeone và các học trò.

Ở chiều ngược lại, Arsenal của Mikel Arteta đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. “Pháo thủ” vẫn bất bại tại Champions League mùa này với 10 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời chỉ thua 2/22 trận gần nhất ở đấu trường châu lục. Điểm tựa của họ nằm ở hệ thống phòng ngự kín kẽ, với trung bình chỉ 0,5 bàn thua mỗi trận và tỷ lệ giữ sạch lưới gần 60%.

Dẫu vậy, hàng công Arsenal lại chưa thực sự bùng nổ ở vòng knock-out. Sự trở lại của Bukayo Saka vì thế mang ý nghĩa lớn. Khi có Saka, Arsenal ghi trung bình 2,6 bàn mỗi trận tại Champions League, cao hơn đáng kể so với mức 1,5 bàn khi anh vắng mặt.

Theo dự đoán của Opta, Atletico có 35,1% cơ hội chiến thắng, trong khi Arsenal nhỉnh hơn đôi chút với 37%. Con số sít sao phản ánh đúng sự cân bằng mong manh của cặp đấu này.

Atletico có điểm tựa Metropolitano và chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn, trong khi Arsenal lại sở hữu phong độ sân khách ấn tượng với 9 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại Champions League. Khi cả hai đều thực dụng và nguy hiểm ở các tình huống cố định, 90 phút tại Madrid nhiều khả năng sẽ được định đoạt từ chỉ một khoảnh khắc.