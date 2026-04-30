Thể thao

Sao Arsenal giẫm chân lên logo Atletico, Simeone nổi giận lôi đình

A Phi

TPO - Ngôi sao của Arsenal, Ben White, vô tình giẫm chân lên logo Atletico Madrid khiến HLV Diego Simeone nổi giận lôi đình.

Đúng như dự đoán của giới mộ điệu, trận bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal đã diễn ra đầy căng thẳng và nhiều tranh cãi. Ngay cả khi 90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, hai bên vẫn xảy ra xô xát bên ngoài sân từ tình huống tưởng như bình thường.

Trên đường đi vào đường hầm sân vận động, ngôi sao của Arsenal Ben White đã giẫm lên huy hiệu Atletico Madrid in trên mặt sân. Một cầu thủ Atletico nhìn thấy và lập tức nhắc nhở Ben White, nhưng hậu vệ này phớt lờ. Điều này khiến HLV Diego Simeone nổi giận.

HLV người Argentina chạy vọt lên và liên tục vỗ vai khiêu khích Ben White, khiến đôi bên xảy ra xô xát. Rất may nhân viên hai đội và nhân viên an ninh đã xuất hiện kịp thời để tách Ben White và Simeone ra khỏi nhau.

Trong văn hóa bóng đá Tây Ban Nha, logo đội bóng thường được in ngay ở đường vào sân. Các CLB Tây Ban Nha coi huy hiệu trên sân cỏ là thiêng liêng và cần được tôn trọng khi đi vòng qua chứ không được giẫm lên.

Theo giới mộ điệu, Ben White không biết điều này và chỉ vô tình giẫm lên logo của Atletico Madrid. Thực tế, một số cầu thủ khác cũng đi qua huy hiệu của đội chủ nhà nhưng không bị “phát hiện”, bao gồm Declan Rice.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Arsenal và bóng đá Anh lên tiếng bênh vực Ben White. Họ cho rằng thói quen của hai nền bóng đá khác nhau và không thể áp đặt lên hậu vệ Arsenal. Ngoài ra, một số người cho rằng các CLB Tây Ban Nha không nên in huy hiệu ngay trước cửa ra vào sân nếu không muốn bị giẫm lên.

#Arsenal #Ben White #Diego Simeone #Champions League #Atletico Madrid

