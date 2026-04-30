Mikel Arteta tức giận vì bị VAR cướp phạt đền trong trận hòa Atletico

TPO - HLV Mikel Arteta của Arsenal đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước quyết định hủy bỏ quả phạt đền mà đội của ông được hưởng trong trận hòa 1-1 ở lượt đi bán kết Champions League trên sân của Atletico Madrid vào thứ Tư.

Khi tỷ số đang ở thế cân bằng 1-1 vào phút 78, Eberechi Eze đã ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ David Hancko của Atletico, người dường như đã có tác động vào chân anh.

Trọng tài Danny Makkelie ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, nhưng ông lại thay đổi sau khi tham khảo VAR. Ông đưa ra quyết định trong hân hoan của khán đài sân Metropolitano, và dĩ nhiên là sự tức giận của các thành viên Arsenal.

"Điều khiến tôi cực kỳ phẫn nộ là tại sao, vì cái quái gì mà quả phạt đền của Eze lại bị hủy theo cái cách như vậy. Tôi đã xem lại 13 lần và rõ ràng đó là penalty", HLV Arteta nói với các phóng viên trong sự giận dữ. “Ở cấp độ này, những quyết định như vậy làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Tôi xin lỗi, nhưng điều này không thể xảy ra được."

Đây là trận đấu của những tình huống phạt đền. Arsenal vươn lên dẫn trước sau khi Hancko phạm lỗi với Viktor Gyokeres, người đã thực hiện thành công quả penalty. Tuy nhiên, Julian Alvarez đã gỡ hòa cũng từ một quả phạt đền khác vào đầu hiệp hai sau pha để bóng chạm tay của Ben White.

Arteta cho biết ông có thể chấp nhận quyết định (quả phạt đền của Atletico), bởi lẽ một tình huống tương tự đã xảy ra trong trận bán kết trước đó giữa Bayern Munich, nhưng ông không thể nuốt trôi việc trọng tài hủy bỏ pha phạm lỗi với Eze.

"Tất cả chúng tôi đều đang bốc hỏa vì chuyện này," Arteta tiếp tục. “Khi bạn đã chiến đấu cật lực suốt chín tháng để có mặt ở vị trí này, một bàn thắng nữa có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của cặp đấu. Nhưng nó không thể xảy ra. Chúng tôi đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào đó, nó không thể xảy ra như vậy được".