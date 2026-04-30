Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Mainoo chốt tương lai ở MU

A Phi

TPO - Số phận của Kobbie Mainoo ở MU đã đảo chiều chóng vánh sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Từ chỗ không có tương lai ở Old Trafford, tiền vệ người Anh chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ.

Mainoo tỏa sáng dưới thời HLV Carrick. Ảnh: AP

Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Kobbie Mainoo đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với MU đến năm 2031, chấm dứt các tin đồn về tương lai. Hợp đồng giữa hai bên dự kiến được công bố vào hôm nay, đưa Mainoo vào danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất của Quỷ đỏ.

Cầu thủ 21 tuổi này đã được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại đội tuyển Anh vào tháng trước, đây là đội hình cuối cùng của ông trước khi danh sách sơ bộ tham dự World Cup được công bố. Anh đã thi đấu 21 phút từ băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1 với Uruguay và đá chính trong trận gặp Nhật Bản 4 ngày sau đó, chơi tổng cộng 71 phút.

Số phận của Mainoo đã đảo chiều chóng vánh chỉ sau vài tháng. Mainoo từng gửi yêu cầu chuyển nhượng vào tháng 1 sau khi bị HLV cũ Ruben Amorim đẩy lên ghế dự bị, nhưng MU không chấp thuận cho anh ra đi. Sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, tiền vệ người Anh giành lại vị trí trong đội hình xuất phát và có nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Dưới thời Michael Carrick, Mainoo đá chính 12 trong 13 trận tại Ngoại hạng Anh. Tiền vệ này chỉ vắng mặt trong trận thua Leeds vào ngày 13/4 vừa qua vì chấn thương. Phong độ ổn định của anh trong thời gian qua góp phần quan trọng giúp MU “hồi sinh” và leo một mạch lên vị trí thứ 3 của giải đấu.

Mainoo ra mắt đội một MU vào tháng 1/2023 và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất trưởng thành từ học viện của đội bóng trong những năm gần đây. Mainoo khẳng định vị trí dưới thời Ten Hag và trở thành ngôi sao của tuyển Anh tại EURO 2024, nơi Tam Sư lọt vào chung kết trước khi thua Tây Ban Nha 1-2.

Khi còn dẫn dắt MU, Ruben Amorim thường xuyên bị chỉ trích khi loại bỏ Mainoo vì lý do chiến thuật. HLV người Bồ Đào Nha trung thành với sơ đồ 3-4-2-1 và thích sử dụng Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh ngôi sao kỳ cựu Casemiro. Đây là nguyên nhân khiến Mainoo quyết tâm dứt áo ra đi khi Amorim còn tại vị.

#Kobbie Mainoo #Ngoại hạng Anh #MU #chuyển nhượng bóng đá #Michael Carrick

