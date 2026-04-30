Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace, 02h00 ngày 1/5: Đại bàng tung cánh

Khanh Kiều

TPO - Nhận định Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace, Conference League 2025/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi tiến gần đến trận chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, thử thách ở bán kết sẽ không hề dễ dàng khi đối thủ của họ là đội bóng giàu kinh nghiệm châu lục Shakhtar Donetsk.

28492a83-f849-40d8-b4f7-6a06dc21df86.jpg
Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace.

Nhận định Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Palace bước vào Conference League với vị thế của một ứng viên vô địch. Tuy nhiên, hành trình của họ không hề trải hoa hồng. Ở vòng bảng, đội bóng thi đấu thiếu ổn định khi chỉ giành được 3 chiến thắng sau 6 lượt trận, qua đó xếp thứ 10 chung cuộc và buộc phải đi đường vòng qua loạt play-off. Tại vòng tứ kết, Crystal Palace trình diễn thứ bóng đá đầy tự tin và giành chiến thắng 4-2 trước ứng viên vô địch Fiorentina.

Dẫu vậy, một điểm đáng lo ngại của Palace chính là phong độ sân khách. Tính riêng tại đấu trường châu Âu mùa này, họ đã thi đấu 6 trận xa nhà, giành 3 chiến thắng (trong đó có 1 trận cần hiệp phụ), hòa 1 và thua 2. Ở mặt trận quốc nội, Palace dường như đã không còn nhiều mục tiêu rõ ràng. Họ đang xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Khoảng cách 6 điểm với top 7 là không dễ san lấp, trong khi họ cũng tạo được khoảng cách an toàn 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Điều này cho phép đoàn quân của Glasner dồn toàn bộ sự tập trung vào đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk cũng đang viết nên câu chuyện đáng chú ý của riêng mình. Trong lần đầu tiên góp mặt ở Conference League, đội bóng Ukraine đã nhanh chóng chứng tỏ họ không phải “kẻ học việc”. Chiến thắng trước AZ Alkmaar ở tứ kết giúp Shakhtar lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở một trận bán kết châu Âu, kể từ chiến dịch Europa League 2019-2020.

Kinh nghiệm là yếu tố mà Shakhtar có thể tự tin hơn so với Palace. Đội bóng Ukraine đã có tổng cộng 28 lần tham dự Champions League và Europa League, từng lọt vào bán kết Europa League ở các mùa 2015-2016 và 2019-2020. Đỉnh cao trong lịch sử của họ là chức vô địch UEFA Cup mùa giải 2008–2009 - một minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh ở đấu trường châu lục.

Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Shakhtar vì thế không chỉ đơn thuần là một trận bán kết, mà còn là sự va chạm giữa hai hành trình rất khác nhau: một bên là kẻ đang viết nên câu chuyện cổ tích chưa từng có, bên kia là tập thể giàu truyền thống và kinh nghiệm châu Âu. Với Palace, đây là cơ hội để bước sang một chương mới trong lịch sử. Còn với Shakhtar, đó là dịp để khẳng định rằng họ vẫn là một thế lực đáng gờm ở sân chơi lục địa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Thông tin lực lượng Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Shakhtar Donetsk có lực lượng tốt nhất.

Về phía Crystal Palace, Evann Guessand, Eddie Nketiah và Cheick Doucoure vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trong khi Tyrick Mitchell bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen.

Dự đoán tỷ số Shakhtar Donetsk 1-2 Crystal Palace

Khanh Kiều
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe