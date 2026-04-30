Nhận định Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace, 02h00 ngày 1/5: Đại bàng tung cánh

TPO - Nhận định Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace, Conference League 2025/2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Crystal Palace đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi tiến gần đến trận chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, thử thách ở bán kết sẽ không hề dễ dàng khi đối thủ của họ là đội bóng giàu kinh nghiệm châu lục Shakhtar Donetsk.

Palace bước vào Conference League với vị thế của một ứng viên vô địch. Tuy nhiên, hành trình của họ không hề trải hoa hồng. Ở vòng bảng, đội bóng thi đấu thiếu ổn định khi chỉ giành được 3 chiến thắng sau 6 lượt trận, qua đó xếp thứ 10 chung cuộc và buộc phải đi đường vòng qua loạt play-off. Tại vòng tứ kết, Crystal Palace trình diễn thứ bóng đá đầy tự tin và giành chiến thắng 4-2 trước ứng viên vô địch Fiorentina.

Dẫu vậy, một điểm đáng lo ngại của Palace chính là phong độ sân khách. Tính riêng tại đấu trường châu Âu mùa này, họ đã thi đấu 6 trận xa nhà, giành 3 chiến thắng (trong đó có 1 trận cần hiệp phụ), hòa 1 và thua 2. Ở mặt trận quốc nội, Palace dường như đã không còn nhiều mục tiêu rõ ràng. Họ đang xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League. Khoảng cách 6 điểm với top 7 là không dễ san lấp, trong khi họ cũng tạo được khoảng cách an toàn 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Điều này cho phép đoàn quân của Glasner dồn toàn bộ sự tập trung vào đấu trường châu lục.

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk cũng đang viết nên câu chuyện đáng chú ý của riêng mình. Trong lần đầu tiên góp mặt ở Conference League, đội bóng Ukraine đã nhanh chóng chứng tỏ họ không phải “kẻ học việc”. Chiến thắng trước AZ Alkmaar ở tứ kết giúp Shakhtar lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở một trận bán kết châu Âu, kể từ chiến dịch Europa League 2019-2020.

Kinh nghiệm là yếu tố mà Shakhtar có thể tự tin hơn so với Palace. Đội bóng Ukraine đã có tổng cộng 28 lần tham dự Champions League và Europa League, từng lọt vào bán kết Europa League ở các mùa 2015-2016 và 2019-2020. Đỉnh cao trong lịch sử của họ là chức vô địch UEFA Cup mùa giải 2008–2009 - một minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh ở đấu trường châu lục.

Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Shakhtar vì thế không chỉ đơn thuần là một trận bán kết, mà còn là sự va chạm giữa hai hành trình rất khác nhau: một bên là kẻ đang viết nên câu chuyện cổ tích chưa từng có, bên kia là tập thể giàu truyền thống và kinh nghiệm châu Âu. Với Palace, đây là cơ hội để bước sang một chương mới trong lịch sử. Còn với Shakhtar, đó là dịp để khẳng định rằng họ vẫn là một thế lực đáng gờm ở sân chơi lục địa.

Phong độ, lịch sử đối đầu Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Thông tin lực lượng Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Shakhtar Donetsk có lực lượng tốt nhất.

Về phía Crystal Palace, Evann Guessand, Eddie Nketiah và Cheick Doucoure vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trong khi Tyrick Mitchell bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique; Ocheretko, Nazaryna, Isaque; Alisson, K. Elias, Newerton.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Hughes, Sosa; Sarr, Pino; Strand Larsen.

Dự đoán tỷ số Shakhtar Donetsk 1-2 Crystal Palace