CĐV đối thủ mang cúp ra chế nhạo Ronaldo và cái kết

TPO - Cổ động viên Al Ahli liên tục hô vang "Chúng tôi vô địch AFC Champions League" để chế nhạo Ronaldo. Đáp lại, CR7 làm hành động ám chỉ anh đã giành 5 cúp Champions League.

Ronaldo chưa thể cùng Al Nassr chinh phục danh hiệu AFC Champions League. Trong lúc Ronaldo trả lời phỏng vấn, cổ động viên của Al Ahli hô họ đã giành 2 cúp AFC Champions League để chế nhạo siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo giơ 5 ngón tay, rồi thực hiện hành động nâng cúp tai voi.

Rạng sáng 30/4 (giờ Hà Nội), Al Nassr đối đầu Al Ahli ở Saudi Pro League. Đây là trận đấu "6 điểm", mang tính chất bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Ronaldo và đồng đội thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. CR7 ghi bàn mở tỷ số ở phút 76. Đến phút 90, Kingsley Coman "nổ súng" để kết liễu Al Ahli.

Kết thúc trận đấu, một cầu thủ Al Ahli chạy tới khu vực khán đài của cổ động viên Al Nassr, chế nhạo đội bóng của Ronaldo chưa vô địch AFC Champions League. Thành viên ban huấn luyện Al Nassr lao vào xô xát cầu thủ khiêu khích.

Sau trận thắng Al Ahli, Al Nassr tiến gần đến chức vô địch Saudi Pro League. Ronaldo và các đồng đội đã giành 79 điểm sau 30 trận, tạo cách biệt 8 điểm với Al Hilah và 13 điểm so với Al Ahli. Al Nassr đã loại một đối thủ khỏi đường đua vô địch là Al Ahli.

Al Nassr còn gặp Al Qadisiya và Al Shabab, chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng, thầy trò HLV Jorge Jesus chắc chắn vô địch Saudi Pro League. Al Nassr còn một trận tử chiến với Al Hilal trên sân nhà. Ngay lúc này, dự đoán từ siêu máy tính cho biết cơ hội vô địch của Al Nassr trên 70%.

Ronaldo đếm ngược từng ngày để chinh phục danh hiệu Saudi Pro League lần đầu tiên kể từ ngày chuyển tới Saudi Arabia. Ở Saudi Pro League, Al Hilah là "ông kẹ" của Al Nassr. Al Hilah bổ sung thêm Karim Benzema để đua vô địch cùng Al Nassr nhưng đội bóng của Ronaldo duy trì phong độ ổn định để tiến gần tới chức vô địch.