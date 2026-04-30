Nhận định bán kết Nottingham vs Aston Villa, 02h00 ngày 1/5: Derby vùng Midlands rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Aston Villa, bán kết lượt đi Europa League 2025/26, lúc 02h00 ngày 1/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuỗi 8 trận bất bại giúp Nottingham Forest tự tin bước vào bán kết, nhưng Aston Villa, đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải, là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Europa League mùa này.

Nhận định trước trận đấu

Nottingham Forest đang sống lại những ngày tháng hào hùng của mình theo cách không ai ngờ tới. Lần đầu tiên kể từ năm 1984, đội chủ sân City Ground góp mặt ở một trận bán kết cúp châu Âu.

Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Sunderland tại Premier League cuối tuần qua kéo dài chuỗi bất bại của thầy trò HLV Vitor Pereira lên con số 8 trận trên mọi đấu trường (5 thắng, 3 hòa).

Dưới bàn tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, City Ground đang trở lại là điểm tựa thực sự, nơi Forest vừa nuôi tham vọng châu Âu, vừa từng bước thoát xa cuộc đua trụ hạng với khoảng cách 5 điểm khi mùa giải còn 4 vòng.

Giữa hai mục tiêu song hành ấy, Forest vẫn phải giữ sự tỉnh táo. Sau trận bán kết lượt đi, họ sẽ trở lại Premier League với chuyến làm khách đầy thử thách trước Chelsea, một bài test khác cho bản lĩnh của đội bóng đang hồi sinh.

Cuộc đối đầu với Aston Villa không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dấu mốc lịch sử. Đây là lần đầu tiên UEFA chứng kiến một cặp đấu toàn vùng Midlands ở đấu trường châu lục, đồng thời là trận bán kết toàn Anh đầu tiên kể từ mùa Champions League 2008/09 khi Manchester United vượt qua Arsenal. Gần nhất, một trận đấu toàn Anh tại Europa League chính là chung kết mùa trước, nơi Tottenham Hotspur đánh bại Manchester United.

Hành trình của Forest đến bán kết mang đậm dấu ấn của sự lì lợm. Chỉ xếp thứ 13 sau vòng bảng, nhưng họ lần lượt vượt qua Fenerbahce, Midtjylland và đặc biệt là Porto, đối thủ giàu kinh nghiệm châu Âu, với tổng tỷ số 2-1 ở tứ kết.

Biệt danh “Tricky Trees” gợi nhắc về quá khứ vàng son, khi họ từng hai lần liên tiếp vô địch Cúp C1 châu Âu các năm 1979 và 1980 dưới thời huyền thoại Brian Clough. Dù không thắng Villa trong hai lần đối đầu mùa này, Forest vẫn có cơ sở để tự tin khi bất bại 4 trận sân nhà gần nhất trước đối thủ (2 thắng, 2 hòa), trong đó có trận hòa 1-1 hôm 12/4.

Ở phía đối diện, Aston Villa bước vào bán kết với vị thế của ứng viên hàng đầu. Đội bóng của HLV Unai Emery đang hướng tới trận chung kết châu Âu đầu tiên kể từ chức vô địch Cúp C1 năm 1982, thời điểm họ đánh bại Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Tony Barton.

Dấu ấn của Emery là không thể phủ nhận. Ông vừa trở thành HLV cán mốc 100 chiến thắng nhanh nhất lịch sử CLB (sau 181 trận), đồng thời vẫn giữ vị thế “ông vua Europa League” với 4 lần đăng quang, 3 cùng Sevilla và 1 với Villarreal.

Villa không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn sở hữu sức tấn công đáng gờm nhất giải với 24 bàn thắng, nhiều hơn Forest 1 bàn, đồng thời đồng dẫn đầu về số trận giữ sạch lưới (7 trận, ngang Braga).

Họ cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai (21 điểm, thắng 7/8 trận), trước khi dễ dàng vượt qua Lille và Bologna, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt Bologna 7-1 sau hai lượt ở tứ kết.

Dù vậy, thất bại 0-1 trước Fulham tại Premier League cuối tuần qua là lời cảnh báo kịp thời. Cú sảy chân này khiến Villa tụt xuống vị trí thứ 5, nhưng cánh cửa dự Champions League vẫn rộng mở nếu họ đánh bại Tottenham Hotspur, trong khi Brighton & Hove Albion không có kết quả thuận lợi.

Một bên là khát vọng hồi sinh của Nottingham Forest, một bên là tham vọng khẳng định vị thế của Aston Villa. Trận bán kết Europa League này không chỉ là cuộc chiến vì tấm vé vào chung kết, mà còn là nơi quá khứ, hiện tại và tham vọng tương lai của hai đại diện vùng Midlands.

Thông tin lực lượng

Bên phía Nottingham Forest, danh sách chấn thương vẫn là bài toán với HLV Vitor Pereira. Đội chủ sân City Ground sẽ không có sự phục vụ của Callum Hudson-Odoi, Murillo, John Victor, Nicolo Savona, Willy Boly và Luca Netz. Khả năng ra sân của Jair Cunha vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương vai.

Ở hàng thủ, Morato nhiều khả năng sẽ đá cặp cùng Nikola Milenkovic. Trong khung gỗ, tân binh tháng 1 Stefan Ortega đang cạnh tranh vị trí với Matz Sels.

Trên hàng công, Morgan Gibbs-White là niềm hy vọng lớn khi đang đạt phong độ cao với 5 bàn trong 3 trận gần nhất. Bộ đôi Chris Wood và Igor Jesus, đồng vua phá lưới Europa League (7 bàn), nhiều khả năng tiếp tục sát cánh trên tuyến đầu.

Trong khi đó, Aston Villa hành quân đến City Ground mà thiếu vắng Boubacar Kamara và Alysson, còn Amadou Onana vẫn chưa chắc kịp bình phục.

Ở tuyến giữa, Lamare Bogarde có thể được trao cơ hội đá cặp cùng Youri Tielemans, trong khi Ross Barkley và Douglas Luiz là những phương án dự phòng chất lượng.

Trên hàng công, Ollie Watkins - người đã ghi 3 bàn trong 2 trận sân khách gần nhất tại Europa League - tiếp tục là mũi nhọn chủ lực. Hỗ trợ phía sau anh là bộ ba Morgan Rogers, John McGinn và Emiliano Buendia. Ở hàng thủ, Villa có thể đón sự trở lại quan trọng của Ian Maatsen và Tyrone Mings.