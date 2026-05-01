Nhận định Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM, 18h00 ngày 1/5: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nam Định vừa thua HAGL tại Thiên Trường, qua đó chấm dứt chuỗi 6 tháng bất bại trên sân nhà. Gặp Công an TPHCM là dịp để họ tìm lại niềm vui.

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM

Trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM đang thu hút sự chú ý lớn. Đội bóng thành Nam đang tìm lại vị thế của một ông lớn tại LPBank V.League 1 còn đại diện đến từ thành phố mang tên Bác đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình sau quãng thời gian trầy trật.

Trong tháng 4/2026 vừa qua, Nam Định đã duy trì phong độ khá ổn định dù lịch thi đấu dày đặc. Việc phải xoay tua đội hình để đảm bảo thể lực cho các trụ cột khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có một vài trận vấp ngã không đáng có, nhưng sức mạnh tấn công tại "chảo lửa" Thiên Trường vẫn là một điều gì đó rất khác biệt.

9 trận sân nhà gần đây, Nam Định chỉ thua 1, còn lại thắng 6 và hòa 3. Nó cho thấy sức ép khủng khiếp mà họ có thể tạo ra trước bất kỳ đối thủ nào.

Tiếc rằng lần ra sân gần nhất, Nam Định đã bất ngờ gục ngã 1-2 trước HAGL tại Thiên Trường, trong ngày mà quyết định của trọng tài (từ chối quả penalty cho Xuân Son) đã góp phần làm thay đổi cục diện. Trận gặp Công an TPHCM là cơ hội để Nam Định tìm lại niềm vui chiến thắng ở "tổ ấm" thành Nam.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định và Công an TPHCM

Ngược lại, Công an TPHCM hành quân ra Bắc với tâm thế của đội bị đánh giá thấp hơn. Trong 30 ngày qua, đội bóng này đã có những xáo trộn lớn về mặt lối chơi và kết quả. 4 trận vừa qua, họ thua tới 3. Chuỗi phong độ đáng quên này khiến Công an TPHCM hụt hơi ở cuộc đua Top 3.

Vấn đề lớn nhất của họ vẫn là kinh nghiệm trận mạc khi phải đối đầu với dàn ngoại binh đẳng cấp. Đó là lý do khiến CLB này rất dễ vỡ trận. 3 trận thua vừa qua của Công an TPHCM diễn ra trước Hải Phòng, Thanh Hóa và CAHN. Họ nhận tổng cộng 10 bàn thua mà không ghi nổi bàn nào. Hôm nay, khả năng chịu nhiệt trước sức ép từ bốn khán đài Thiên Trường sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho bản lĩnh của đội bóng phía Nam.

Nhiều khả năng, Nam Định chắc chắn sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu với mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh. Sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh có tốc độ tốt sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ vốn chưa thực sự gắn kết của Công an TPHCM.

Ở chiều ngược lại, đội khách nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi rình rập, tận dụng những tình huống cố định hoặc những pha phản công chớp nhoáng dựa trên sự lắt léo của các cầu thủ trẻ. Nam Định với chiều sâu đội hình tốt hơn liệu có thể khuất phục Công an TPHCM hay họ sẽ bị đối thủ trừng phạt như trận thua HAGL?